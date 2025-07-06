الغرفة التجارية بالقليوبية تدعو منتسبيها ورجال الأعمال وأصحاب الشركات لحضور مؤتمر "البورصة للتنمية"

تدعو الغرفة التجارية بالقليوبية، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، منتسبيها وأصحاب الشركات ورجال الأعمال بالمحافظة، لحضور مؤتمرًا اقتصاديًا هامًا بعنوان "البورصة للتنمية" النسخة الثالثة عشر، صباح الأربعاء المقبل 9 يوليو 2025، بمقر المحافظة



ويأتي ذلك بالتعاون مع البورصة المصرية، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة نخبة من قيادات السوق المالية وعدد من رجال الأعمال والتجار وأعضاء الغرفة بالمحافظة في خطوة جديدة لتعزيز الشمول المالي ونشر ثقافة الاستثمار في المحافظات.

موضوعات المؤتمر

ويتناول المؤتمر عرض جهود الدولة لنشر الثقافة المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين في سوق الأوراق المالية، إلى جانب دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف المحافظات، وفتح آفاق جديدة للتمويل والنمو من خلال سوق البورصة.



ويشارك في فعاليات المؤتمر عدد من قيادات البورصة المصرية، من بينهم: أحمد الشيخ – رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية ومروة الباز – مدير عام قطاع العلاقات العامة والثقافة المالية واللواء وليد خفاجي – نائب رئيس قطاع المراسم، ودعاء خضر – نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة و محمد سليم – مدير عام البحوث، و هند جمال – مدير إدارة العلاقات العامة، ورشا فؤاد – نائب مدير إدارة الثقافة المالية وأحمد رفاعي – مدير منصات التواصل الاجتماعي.

مستهدفات المؤتمر

ويهدف المؤتمر إلى التعريف بدور سوق الأوراق المالية في دعم الاقتصاد الوطني، ونشر ثقافة الادخار والاستثمار لدى المواطنين، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مزايا قيد الشركات في البورصة كوسيلة فعالة للتمويل وتعزيز النمو، كما تسعى الغرفة التجارية من خلال هذا الحدث إلى تمكين مجتمع الأعمال بالقليوبية من التعرف على الأدوات التمويلية الحديثة، وتشجيع الشركات المحلية بمختلف أحجامها على دراسة فرص القيد في السوق المصري.

حضور واسع

ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر حضورًا واسعًا من رجال الأعمال والمستثمرين والتجار بمحافظة القليوبية، وسط اهتمام متزايد بفرص الاستثمار ودور البورصة في التنمية الاقتصادية.