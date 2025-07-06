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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

اللون الأخضر يسيطر على أغلب أسواق المال العربية بختام تعاملات الأحد

أسواق المال العربية-صورة أرشيفية
أسواق المال العربية-صورة أرشيفية
علياء فوزى

أسواق المال العربية مطلع تعاملات الأسبوع

- البورصة المصرية تربح 14.3مليار جنيه بالختام 

-مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي يغلق مرتفعا

- بورصة الكويت تغلق على ارتفاع مؤشرها العام

سيطر اللون الأخضر على أغلب أسواق المال العربية، حيث أنهت البورصات تعاملاتها اليوم الأحد مرتفعة.

وخلال السطور التالية يستعرض موقع “صدى البلد” حركة الأسواق العربية ختام تعاملات اليوم الأحد 6 يوليو 2025، فيما تستأنف أسواق المال الإماراتية حركة تداولاتها غدا الإثنين، بعد إجازتها الأسبوعية،والبورصة البحرينية عطلة اليوم وغدا بمناسبة ذكرى عاشوراء

البورصة المصرية

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية ختام تعاملات اليوم الأحد أولى جلسات الأسبوع، ليصعد المؤشر الرئيسي أعلى 32900 نقطة، بدعم مشتريات محلية .

وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة “EGX30” بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 32913 نقطة .

وصعد رأس المال السوقي 14.3 مليار جنيه ليصل إلى 2.353 تريليون جنيه.

فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “EGX70” متساوي الأوزان بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 10150 نقطة، فيما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقاً “EGX100” متساوي الأوزان بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 13661 نقطة.

وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجهت تعاملات المصريين وحدهم نحو الشراء في الأسهم بصافي قيمة 143.38 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع بصافي قيمة 106.5 مليون جنيه و 36.8 مليون جنيه على التوالي.

واتجهت المؤسسات الأجنبية والعربية للبيع بصافي 35.45 مليون جنيه و 73.06 مليون جنيه على التوالي، بينما اشترت المحلية بصافي 28.7 مليون جنيه.

البورصة السعودية

 سجل سوق الأسهم السعودية "تداول" ارتفاعاً ملحوظاً، بنهاية جلسة اليوم، ليواصل مكاسبه، في ظل صعود شبه جماعي للقطاعات بقيادة القطاعات الكبرى، وسط تدني السيولة.

وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" مرتفعاً 0.63% بمكاسب بلغت 71.28 نقطة، صعد بها إلى مستوى 11,315.73 نقطة.
 
وتراجعت قيم التداول إلى 4.33 مليار ريال مقابل 5.63 مليار ريال بالجلسة السابقة، وهبطت الكميات إلى 215.38 مليون سهم.
 
وجاء إغلاق جميع القطاعات باللون الأخضر، باستثناء قطاعي تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية، والأدوية خالفا الاتجاه بتراجع نسبته 0.36% و0.2% لكل منهما على التوالي، وأغلق قطاع الرعاية الصحية مستقرا دون تغيير.
 
وتصدر قطاع المرافق العامة المكاسب بعد أن قفز 5.79%، وصعد قطاع المواد الأساسية 0.73%، وارتفع قطاع الطاقة 0.38% وبلغت مكاسب قطاعي البنوك والاتصالات 0.1% و0.09% على التوالي.
 
 وشهد السوق الموازي أداءً سلبيا، ليغلق مؤشر (نمو حد أعلى) بتراجع نسبته 0.11%، فاقدا 30.41 نقطة من قيمته، هبطت به إلى مستوى 27,257.09 نقطة.

بورصة عُمان
 أنهى المؤشر العام لسوق مسقط تعاملات اليوم ، مرتفعاً بنسبة 0.33% بإقفاله عند النقطة 4,565، بمكاسب 15.02 نقطة، مقارنةً بمستوياته في جلسة الخميس الماضي.

ودعم المؤشر اليوم ارتفاع مؤشرات قطاعي الصناعة والخدمات، وعلى الجانب الآخر، تراجع مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.13 %.

وتراجع حجم التداولات اليوم إلى 67.73 مليون ورقة مالية، مقابل 81.6 مليون ورقة مالية بالجلسة السابقة، وانخفضت قيمة التداولات خلال الجلسة إلى 9.89 مليون ريال.

بورصة الكويت

أغلقت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت تعاملات اليوم الأحد مرتفعة.
 
ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 0.34%، وصعد "العام" بنحو 0.53%، كما نما المؤشران الرئيسي 50 والرئيسي بنسبة 0.72% و1.48% على التوالي.
 
بلغت قيمة التداول في بورصة الكويت بتعاملات اليوم 83.14 مليون دينار، وزعت على 465.25 مليون سهم، بتنفيذ 24.68 ألف صفقة.
 
ودعم الجلسة ارتفاع 8 قطاعات على رأسها عقار بنحو 2.60%، فيما تراجعت 4 قطاعات على رأسهم الرعاية الصحية بواقع 7.53%، واستقر قطاع منافع.
 

البورصة الأردنية

 أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.13%، لتنهي تداولاتها عند مستوى 2821.87 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3.4 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 9.5 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 3699 صفقة.

بورصة قطر

أغلقت بورصة قطر تعاملاتها، على انخفاض هامشي؛ تزامناً مع تراجع 4 قطاعات

تراجع المؤشر العام للبورصة 0.07% فاقداً 7.53 نقطة، عند مستوى 10751.96 نقطة، عن مستوى الخميس الماضي

أثر على الجلسة تراجع 3 قطاعات في مقدمتها النقل بـ0.13%، بينما ارتفعت 4 قطاعات على رأسها البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.66%

وتراجعت السيولة إلى 265.08 مليون ريال، وانخفضت أحجام التداول عند 101.67 مليون سهم، مقارنةً بــ158.67 مليون سهم في الجلسة السابقة.

بورصة البحرين إجازة رسمية

أعلنت بورصة البحرين تعطلها رسمياً يومي الأحد والاثنين الموافق 6 و7 يوليو 2025، بمناسبة ذكرى عاشوراء لعام 1447هـجرية، على أن يستأنف العمل بالبورصة يوم الثلاثاء الموافق 8 يوليو 2025.

أسواق المال العربية البورصة المصرية سوق الأسهم السعودية سوق مسقط بورصة الكويت

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