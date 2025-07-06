البورصة المصرية تربح 14.3 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الأحد

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الأحد أول أيام جلسات الأسبوع، ليصعد المؤشر الرئيسي أعلى 32900 نقطة، بدعم مشتريات محلية .

وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة “EGX30” بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 32913 نقطة .

وصعد رأس المال السوقي 14.3 مليار جنيه ليصل إلى 2.353 تريليون جنيه.

فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “EGX70” متساوي الأوزان بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 10150 نقطة، فيما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقاً “EGX100” متساوي الأوزان بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 13661 نقطة.

تعاملات المستثمرين

وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجهت تعاملات المصريين وحدهم نحو الشراء في الأسهم بصافي قيمة 143.38 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع بصافي قيمة 106.5 مليون جنيه و 36.8 مليون جنيه على التوالي.

واتجهت المؤسسات الأجنبية والعربية للبيع بصافي 35.45 مليون جنيه و 73.06 مليون جنيه على التوالي، بينما اشترت المحلية بصافي 28.7 مليون جنيه.