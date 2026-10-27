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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ياسمين عبد العزيز لـ«صدى البلد»: سعيدة بتكريمي عن «خلي بالك من نفسك» و«وننسى اللي كان».. (خاص) (فيديو)

النجمة ياسمين عبد العزيز
النجمة ياسمين عبد العزيز
أوركيد سامي

أعربت النجمة ياسمين عبد العزيز عن سعادتها بتكريمها في مهرجان the best »، وذلك عن فيلمها «خلي بالك من نفسك» ومسلسلها «وننسى اللي كان»، مؤكدة اعتزازها بهذا التكريم وتقديرها لمحبة الجمهور ودعمه المستمر لها طوال مشوارها الفني.

وقالت ياسمين عبد العزيز، في لقاء خاص مع موقع «صدى البلد» الإخباري، إنها سعيدة بالتكريم، مضيفة: «الحمد لله، سعيدة بالتكريم»، كما وجهت الشكر للجمهور وأسرتها على دعمهم ومساندتهم لها.

وأوضحت النجمة أن استمرار تداول الجمهور لأعمالها الفنية، سواء القديمة التي قدمتها في بدايات مشوارها أو الأعمال الحديثة، إلى جانب تداول صورها وتعبيراتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يعكس حجم الحب الذي تحظى به، مؤكدة تقديرها الكبير لكل هذا الدعم والاهتمام.

وأشارت ياسمين عبد العزيز إلى أنها لا تتعامل مع الجمهور باعتباره مجرد متابعين لأعمالها، بل تحرص على التعبير عن امتنانها لهم، لما يقدمونه لها من دعم ومحبة مستمرة، وهو ما يمثل لها قيمة كبيرة في مشوارها الفني.

وعن الشخصية التي تتمنى تقديمها خلال الفترة المقبلة، كشفت ياسمين عبد العزيز عن رغبتها في تقديم دور شر جديد ومختلف ومميز، في تجربة فنية تتيح لها تقديم جانب مغاير من قدراتها التمثيلية، والخروج عن الأدوار التي اعتاد الجمهور مشاهدتها فيها.

وفي أجواء من الدعابة، مازحت النجمة مذيعة  «صدى البلد» بشأن هذا الأمر، مشيرة إلى أن المنتجين ينصحونها بالابتعاد عن أدوار الشر، لأن الجمهور يحبها، وهو ما يعكس حرصها على خوض تجارب جديدة،

ويأتي هذا التكريم ليؤكد استمرار حضور ياسمين عبد العزيز على الساحة الفنية، ومكانتها لدى الجمهور الذي يواصل التفاعل مع أعمالها القديمة والجديدة، وسط ترقب لأي أدوار مختلفة قد تقدمها خلال الفترة المقبلة.

النجمة ياسمين عبد العزيز اخبار الفن نجوم الفن

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