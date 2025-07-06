مدير تعليم القليوبية يتابع انتظام امتحانات الثانوية من غرفة العمليات بالمديرية

تابع مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، سير امتحانات الثانوية العامة، من غرفة العمليات المركزية بالمديرية، حيث يؤدي طلاب النظام الحديث الامتحان بمادة الرياضيات البحتة لشعبة الرياضيات، أما طلاب النظام القديم يتم الامتحان بمادة الجيولوجيا وعلوم البيئة لشعبة العلوم، ومادة الرياضيات البحتة "الجبر والهندسة الفراغية" للشعبة الرياضيات، ومادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا اختبار مقاييس المفاهيم "الأحياء" لشعبة العلوم، واختبار مقاييس المفاهيم "الرياضيات البحتة" لشعبة الرياضيات، كما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين "النظامين الجديد والقديم"، امتحان مادة التاريخ "ورقة أولى".



واطمأن "مصطفى عبده"، على تواجد ممثلي وزارة الداخلية لتأمين مقار لجان السير على مستوى المحافظة، وذلك تأكيد على أهمية الجاهزية والتنسيق، كما تابع توزيع أوراق الامتحانات على الطلاب داخل اللجان في التوقيت المحدد دون أي تأخير، فضلا عن متابعة سير امتحانات الثانوية العامة، وذلك عبر شبكة متكاملة من التواصل المباشر مع غرف العمليات بالإدارات، بما يضمن رصد الأحداث لحظيًا، وسير العملية الامتحانية بانضباط بجميع أنحاء المحافظة.

وشدد مدير تعليم القليوبية، على رؤساء اللجان بتنظيم دخول الطلاب إلى اللجان بداية من الساعة الثامنة والنصف صباحا، للانتهاء من إجراءات التفتيش قبل بدء الامتحان، وعدم السماح بأي تأخير في توزيع أوراق الإجابة .

ووجه، مديرى الإدارات ببذل كل الجهود لضبط وانتظام سير الامتحانات، كما وجه بتوفير الأجواء المناسبة لأبنائنا الطلاب وتحقيق الطمأنينة والراحة النفسية والهدوء لتأدية الامتحانات بشكل منضبط .

وقدم "عبده"، الشكر لجميع القائمين على العملية الامتحانية، وعلى جهودهم الملموسة، التي انعكست بشكل واضح في انضباط اللجان وتنفيذ التعليمات الصادرة بدقة والتزام، مؤكدًا على تواصل المتابعة المستمرة والدعم الكامل لضمان إتمام الامتحانات بنجاح وفي أفضل صورة ممكنة .