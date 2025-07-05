تلقى طلبات المرشحين لمجلس الشيوخ بالقليوبية

بدأت اليوم السبت لجنة تلقي طلبات المرشحين لمجلس الشيوخ بمحكمة بنها الإبتدائية، في تلقي طلبات المرشحين المحتملين لمجلس الشيوخ منذ الساعة التاسعة صباحا، وحتى الخامسة مساءً، عدا اليوم الأخير يكون من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرًا.



ومن المقرر أن تُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة المبدئية للمرشحين ورموزهم الانتخابية يوم 11 يوليو، فيما تفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون خلال الفترة من 14 إلى 16 يوليو.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت الجدول الزمني الكامل لانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، والتي تُجرى تحت إشراف قضائي كامل، حيث تقرر فتح باب الترشح خلال الفترة من 11 إلى 17 يوليو.

وتُجرى الانتخابات للمصريين بالخارج يومي 11 و12 أغسطس، وفي الداخل في نفس التوقيت، وحال إجراء جولة إعادة تُعقد بالخارج يومي 8 و9 سبتمبر، وبالداخل في ذات اليومين، على أن تُعلن النتيجة النهائية يوم 20 سبتمبر 2025، وتعقد أولى جلسات المجلس الجديد خلال الأسبوع الأول من أكتوبر من العام ذاته.