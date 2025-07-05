محافظ القليوبية يتفقد شارع أحمد عرابي ويوجه برفع الإشغالات وتكثيف أعمال النظافة

أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، جولة ميدانية لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وخلال الجولة، رصد "عطية"، عدداً من المظاهر السلبية التي تؤثر على المظهر الحضاري للشارع، من بينها انتشار القمامة ووجود إشغالات وباعة جائلين يعوقون حركة السير.



ووجّه المحافظ برفع كافة تراكمات القمامة بشكل فوري، مع تكثيف حملات النظافة اليومية، مشدداً على التعامل الحاسم مع الإشغالات والتعديات، لضمان سيولة الحركة المرورية وسلامة المارة.

وأكد المحافظ أن الحفاظ على النظافة والانضباط في الشارع مسؤولية جماعية، داعياً إلى التعاون بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين لتحقيق بيئة حضارية تليق بأبناء القليوبية.