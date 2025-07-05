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بالأسماء .. تلقى 6 طلبات ترشح لعضوية مجلس الشيوخ بالقليوبية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بالأسماء .. تلقى 6 طلبات ترشح لعضوية مجلس الشيوخ بالقليوبية

طلبات الترشح
طلبات الترشح
إبراهيم الهواري

كشفت لجنة تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس الشيوخ بمحافظة القليوبية، تلقي أوراق 6 مرشحين حتي الآن منذ فتح باب الترشح في التاسعة صباحا، والذين استوفوا الأوراق المطلوبة والتي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وهم :
1- سيد حجازي مرشح حزب مستقبل وطن
2- هشام الحسيني مرشح حزب مستقبل وطن
3- عماد بركات مرشح حزب مستقبل وطن
4- محمد أبو زيد من مدينة القناطر الخيرية
5- فتحي دسوقي مرشح حزب الجبهة الوطنية
6- رامي فريد مرشح حزب مصر أكتوبر


وبدأت اليوم السبت لجنة تلقي طلبات المرشحين لمجلس الشيوخ بمحكمة بنها الإبتدائية، في تلقي طلبات المرشحين المحتملين لمجلس الشيوخ منذ الساعة التاسعة صباحا، وحتى الخامسة مساءً، عدا اليوم الأخير يكون من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرًا.
ومن المقرر أن تُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة المبدئية للمرشحين ورموزهم الانتخابية يوم 11 يوليو، فيما تفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون خلال الفترة من 14 إلى 16 يوليو.


وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت الجدول الزمني الكامل لانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، والتي تُجرى تحت إشراف قضائي كامل، حيث تقرر فتح باب الترشح خلال الفترة من 11 إلى 17 يوليو.


وتُجرى الانتخابات للمصريين بالخارج يومي 11 و12 أغسطس، وفي الداخل في نفس التوقيت، وحال إجراء جولة إعادة تُعقد بالخارج يومي 8 و9 سبتمبر، وبالداخل في ذات اليومين، على أن تُعلن النتيجة النهائية يوم 20 سبتمبر 2025، وتعقد أولى جلسات المجلس الجديد خلال الأسبوع الأول من أكتوبر من العام ذاته.

القليوبية مجلس الشيوخ انتخابات

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