القليوبية .. الكفن ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية كوم أشفين | صور

شهدت قرية كوم أشفين مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية مشهدًا مؤثرًا، حيث نجحت جهود الأجهزة الأمنية والعائلية في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي نحو استمرت 11 سنوات، وذلك بعد أن قدمت عائلة ابوسريع الكفن الي عائله ابوسته دليلًا على رغبتها في الصلح.



وجاءت مراسم الصلح في أجواء يسودها الهدوء والقبول، وسط حضور شعبي ورسمي لافت، تم خلاله حضور جميع عائلات القرية وعمد ومشايخ.

وتم استقبال العزاء في فقيد العائلة الثانية إيذانًا بفتح صفحة جديدة من التسامح والتصالح بين الطرفين.

وأكد الحضور أن هذه الخطوة تمثل نموذجًا يحتذى في وأد الفتن الثأرية ونشر ثقافة التسامح في ربوع مصر.