محافظ القليوبية يوفر كرسياً كهربائياً لمواطن من ذوي الهمم استجابةً لطلبه

وجّه المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بتوفير كرسي كهربائي لأحد المواطنين من ذوي الهمم، والذي يعاني من عجز في القدمين، وذلك عقب لقائه به خلال اللقاء الجماهيري الأسبوعي الذي يُعقد بانتظام للاستماع إلى شكاوى المواطنين والعمل على حلها.



ويأتي هذا الدعم في إطار التزام المحافظة بدعم وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير الوسائل التي تسهم في تسهيل حياتهم اليومية، بما يمكنهم من الحركة والتنقل والمشاركة الفعالة في مختلف جوانب الحياة دون عوائق.

وأكد المحافظ أن المحافظة مستمرة في تقديم الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا، والعمل على تلبية متطلباتهم الأساسية بما يحقق لهم حياة كريمة.