تجارية القليوبية: ضرورة تعزيز التعاون مع مجموعة البريكس لدعم الاقتصاد المصري

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، على ضرورة تعزيز التعاون مع مجموعة البريكس، من خلال بنك التنمية الجديد، ومبادرات الاستثمار المشترك، لا سيما في مجالات البنية التحتية والطاقة لدعم الاقتصاد المصري.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، في بيان صحفي له اليوم، أن الحديث عن تعميق الشراكة مع مجموعة البريكس، يجب أن يُترجم إلى خطوات تنفيذية واضحة، تضمن استفادة الاقتصاد المصري الحقيقي، وخاصة القطاع الإنتاجي والتجاري، من أي تمويلات أو شراكات إقليمية ودولية.

وشدد رئيس تجارية القليوبية، على أهمية أن تكون أولويات التعاون الدولي مرتبطة باحتياجات الداخل المصري، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى ضرورة التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير سلاسل الإمداد، ورفع كفاءة البنية التحتية التجارية على مستوى المحافظات.

وأشار أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن إنشاء منصات استثمارية تحت مظلة البريكس يجب أن يتم وفق آليات شفافة، وتحت رقابة اقتصادية ومجتمعية، لضمان تحقيق الأثر التنموي المطلوب، وليس فقط جذب التمويل.



واختتم الفيومي، تصريحه بالتأكيد على أن الغرف التجارية تتابع مثل هذه التحركات الدولية عن كثب، وتنتظر رؤية تطبيقات عملية تخدم الاقتصاد المحلي وتخلق فرصًا حقيقية للنمو في مختلف المحافظات.