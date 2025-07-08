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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تعديلات قانون التعليم.. 12 عاما للتعليم الإلزامي تنتهى بنهاية الثانوية العامة

مجلس النواب
مجلس النواب
أميرة خلف

يرغب العديد من المواطنين معرفة تفاصيل مشروع قانون التعليم الجديد والذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب، والمدة المحددة للدراسة في التعليم قبل الجامعي.


وتجدر الإشارة إلى أنه وافق عليه المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس من حيث المبدأ على تعديلات قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

ويأتي مشروع القانون الجديد في إطار الحرص على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علمياً ومهارياً، وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً.


ونستعرض في سياق التقرير الآتي تفاصيل مدة الدراسة للتعليم قبل الجامعي، والتي نظمها مشروع القانون وفقا للآتي:

نصت المادة 4 من مشروع القانون على أن تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي: اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي؛ منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين "الحلقة الابتدائية" ومدتها ست سنوات، و"الحلقة الإعدادية" ومدتها ثلاث سنوات)، وثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني "التكنولوجي" أو البكالوريا.


كما تكون مدة الدراسة 5 سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم.

الحكومة قانون التعليم البكالوريا مجلس النواب التعليم حنفي جبالي

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