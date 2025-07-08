لو اخترت تخصص وأنت في 2 ثانوي بنظام البكالوريا هل ممكن تضيف تخصص تاني؟

أكد الكاتب محمد الشرقاوي، المتخصص في شؤون التعليم، أن نظام البكالوريا الحالي يمنح الطلاب مرونة كبيرة، مشيرًا إلى أن "الطالب الذي أخفق له الحق في الإعادة، والطالب الذي يسعى لتحسين مستواه يمكنه أيضًا المحاولة مرة أخرى"، ما يضمن تحقيق العدالة وإتاحة فرص متعددة للنجاح.

الحرية في اختيار المسار التعليمي

أوضح الشرقاوي لبرنامج صباح البلد أن الطالب يمكنه اختيار المسار الذي يرغب في دراسته بدءًا من الصف الثاني الثانوي، قائلاً: "لو طالب حب يدرس إدارة أعمال في الصف الثاني الثانوي، بيكمل السنة عادي، ولو حب يغير التخصص في السنة التالية، يقدر يختار المسار الآخر".

ويقوم الطالب بدراسة المواد الإضافية الخاصة بالمسار الجديد بجانب المواد الأساسية المشتركة بين جميع الشعب.

ترسيخ القيم الدينية من خلال تقييم مادة الدين

فيما يتعلق بمادة التربية الدينية، أشار الشرقاوي إلى أن النجاح فيها يتطلب الحصول على نسبة 70%، موضحًا أن هذه النسبة لا تُحتسب ضمن المجموع الكلي، وإنما تهدف إلى ترسيخ القيم والمبادئ الدينية لدى الطلاب وعدم الاستهتار بالمادة.