تدرس على مدار سنتين فقط.. رفعت فياض: 44 مدرسة دولية بالفعل تعمل بنظام البكالوريا في مصر

أكد الكاتب الصحفي رفعت فياض، أن هناك فرق بين البكالوريا المصرية والبكالوريا الدولية، مشيرا إلى أن هناك 44 مدرسة دولية بالفعل تعمل بنظام البكالوريا في مصر.

وقال رفعت فياض، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مع خيري”، عبر فضائية “المحور”، أن البكالوريا تدرس على مدار سنتين فقط، مؤكدا أنه يمكن لدارس البكاولوريا أن يحسن درجاته في المواد التي يختارها.

وتابع الكاتب الصحفي رفعت فياض، أن المبالغ المالية المدفوعة لتحسين الدرجات لإثبات جدية الطالب في التحسن، مؤكدا أنه كان هناك اقتراح بأستبدال مادة الدين بمادة الأخلاق ولم يتم تنفيذه.

وأشار رفعت فياض إلى أن 88% من طلاب الشهادة الإعدادية فضلوا نظام البكاولريا مطروح، مؤكدا أن وزير التربية والتعليم نجح في نخفيض الكثافات في المدرسة.