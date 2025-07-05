صحفي: لا مكان للغش ٠٠ ولجان ولاد الأكابر انتهت فى الثانوية العامة

أكد الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير "أخبار اليوم"، أن الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، نجح في إعادة الانضباط لمنظومة الثانوية العامة، بعد سنوات من الإهمال.

إجراءات صارمة داخل اللجان

أوضح فياض، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “الحدث اليوم”، أن الوزارة فرضت رقابة مشددة داخل لجان الامتحانات، شملت تركيب كاميرات مراقبة، ومنع تجمع أولياء الأمور خارج اللجان، أضافه الى تشديد الإجراءات الأمنية لمنع الغش.

نهاية لجان أولاد الأكابر

أشار فياض إلى أن الوزارة تمكنت من القضاء على ما يُعرف بـ”لجان أولاد الأكابر”، خاصة في المناطق الريفية، مؤكداً على عدم تجميع الطلاب في لجان بعينها لتسهيل الغش.

نظام جديد للمواد وعدد الطلاب

نوه فياض إن نظام الثانوية العامة الجديد أصبح يعتمد على خمس مواد فقط، موضحًا أن عدد الطلاب المتقدمين هذا العام بالنظام الجديد يبلغ نحو 768 ألف طالب وطالبة، بالإضافة إلى 45 ألفًا من المتبقين من العام الماضي بالنظام القديم.

تنسيق جامعي على مرحلتين

أوضح فياض أن عملية التنسيق الجامعي هذا العام ستُجرى على مرحلتين منفصلتين، الأولى لطلاب النظام القديم، والثانية لطلاب النظام الجديد، لضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.