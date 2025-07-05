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التعليم العالي: تعليمات عاجلة لطلاب الثانوية العامة لأداء اختبارات القدرات 2025
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم العالي: تعليمات عاجلة لطلاب الثانوية العامة لأداء اختبارات القدرات 2025

تنسيق الجامعات 2025
تنسيق الجامعات 2025
حسام الفقي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  عن إتاحة الفرصة أمام الطلاب من الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونياً عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على الإنترنت، وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 2025/7/12 حتى يوم الخميس الموافق 2025/7/24.

تعليمات عاجلة لطلاب الثانوية العامة لإداء اختبارات القدرات 

* ممنوع منعًا باتًا الحضور بالتليفون المحمول، أو أي أجهزة  إلكترونية أخرى، والدخول بها إلى قاعة الاختبارات، ويعتبر الطالب غير لائق إذا وجد معه تليفون محمول، حتى وإن كان مغلقًا، أو أي أجهزة إلكترونية أخرى.
* الحضور قبل موعد الاختبار بساعة كاملة على الأقل.

* غير مسموح لأولياء الأمور بدخول الكليات، ومسموح فقط بدخول الطلاب في اليوم الذي حدده موقع التنسيق لإجراء الاختبار.

* ممنوع نهائيًّا تصوير الاختبار، وسيعتبر الطالب غير لائق في اختبارات القدرات في حال قام بتصوير أي اختبارات أو قام بنشر بأي وسيلة رقمية أو غير رقمية.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي اختبارات القدرات موقع التنسيق الإلكتروني التنسيق الإلكتروني موقع التنسيق اختبارات القدرات إلكترونياً

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