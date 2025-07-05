ماراثون الثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل من التعليم بشأن امتحان الإحصاء

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، توضيحا عاجلا لطلاب الثانوية العامة 2025 بشأن امتحان إحصاء الذي من المقرر أن يؤديه طلاب الشعبة الأدبية “النظام الجديد” في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 يوم الخميس القادم 10 يوليو

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في امتحان الإحصاء الذي من المقرر أن يؤديه طلاب الشعبة الأدبية “النظام الجديد” في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ، يوم الخميس القادم 10 يوليو ، سيجد الطالب أوراق “كتيب المفاهيم لمادة الإحصاء" مدمجة في كراسة الأسئلة وليست منفصلة عنها

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أن كراسة امتحان الإحصاء لطلاب الشعبة الأدبية “النظام الجديد” المقرر توزيعها في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 يوم الخميس القادم ، سيكون بها 3 أو 4 ورقات مفاهيم “بها قوانين مادة الإحصاء” .

تعليمات بالدقة في توزيع كراسات الأسئلة والإجابة داخل اللجان

وبالنسبة لامتحانات المواد التي تحتوي على تراجم ، فكان قد شدد خالد عبد الحكم رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2025 على التأكيد على رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 بضرورة الدقة في توزيع كراسات الأسئلة والإجابة داخل اللجان، بدءًا من التأكد من سلامة أغلفة الأظرف وتطابق محتواها مع البيانات المدونة عليها، مع كتابة جميع المعلومات بشكل منظم وواضح على الغلاف الخارجي، كما تم التأكيد على مراجعة تتطابق كراسة الأسئلة مع ورقة الإجابة الخاصة بالمادة التي يؤدي الطالب الامتحان بها، لضمان سير العملية الامتحانية بانضباط.

وبحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بياناتها الرسمية ، قد شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 منذ انطلاقها في 15 يونيو 2025 أجواءً من الانضباط التام على مستوى الجمهورية، نتيجة للتنسيق الكامل بين وزارة التربية والتعليم والمحافظات والجهات المعنية لضمان انتظام العملية الامتحانية، إلى جانب التعاون الوثيق مع وزارة الداخلية لتأمين محيط اللجان وتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في بيئة آمنة ومستقرة.