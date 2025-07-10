هبة جلال: سوق السيارات المصري يتعافى.. والمبيعات ترتفع 117%

أكدت الإعلامية هبة جلال أن سوق السيارات في مصر بدأ يشهد تعافيًا واضحًا بعد فترة طويلة من الركود، بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية، ونقص العملة الأجنبية، وارتفاع الأسعار، إلى جانب ظاهرة "الأوفر برايس" التي أثّرت سلبًا على حركة البيع والشراء.

وأوضحت جلال خلال تقديمها برنامج "الخلاصة" على قناة المحور أن هذه الظروف دفعت الكثير من المواطنين إلى التردد في اتخاذ قرارات الشراء، إلا أن الدولة واجهت هذه التحديات بخطوات إصلاحية فعالة، أبرزها دعم التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشارت جلال إلى أن الدولة أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات عام 2022، وخصصت لها 1.5 مليار جنيه في موازنة 2024/2025، في إطار خطة شاملة لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.