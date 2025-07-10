يونيسف: 519 طفلًا في غزة دخلوا دائرة سوء التغذية الحاد في مايو الماضي

أكد كاظم أبو خلف، المتحدث باسم منظمة اليونيسف في الأراضي الفلسطينية، أن القانون الدولي واضح في تحديد مسؤولية إيصال المساعدات، لكن إسرائيل تخرق هذه القواعد بشكل يومي، دون محاسبة.

وأوضح أبو خلف في مداخلة ببرنامج «منتصف النهار»، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، على قناة القاهرة الإخبارية، أن ما يجري في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023 يمثل انهيارًا كاملًا لأحكام القانون الدولي الإنساني، مشددًا على أن المساعدات الإنسانية يجب أن توزع من خلال جهات مدنية مختصة، لا من قبل جيوش الاحتلال.

وتابع: «لم تبقَ مادة في القانون الدولي الإنساني إلا وخرقها هذا العدوان.. التقارير التي تصلنا يوميًا من غزة تنقل صورًا لفظائع لا تفسير لها، لا أخلاقيًا ولا إنسانيًا».

ورفض أبو خلف مزاعم الحكومة الإسرائيلية بأنها تقوم بتوزيع المساعدات لمنع وصولها إلى حماس، واصفًا ذلك بأنه ذريعة متناقضة، مضيفًا: «إذا كانت حماس قد تم القضاء عليها كما تزعم إسرائيل، فلماذا تستمر في منع دخول المساعدات أو تقييدها؟ ولماذا لا يُسمح بدخول كميات أكبر؟».

وأشار إلى أرقام صادمة من تقارير أممية حديثة، حيث دخل 519 طفلًا في دائرة سوء التغذية الحاد في مايو، 636 طفلًا في المرحلة الأخطر من سوء التغذية، 5800 طفل في يونيو فقط يعانون من سوء تغذية حاد.

كما حذر من أن تقرير «التحليل المرحلي للأمن الغذائي» يتوقع دخول 470 ألف شخص في قطاع غزة، بينهم أطفال، دوائر سوء التغذية الحاد بحلول سبتمبر المقبل إذا استمر الوضع على حاله.