مستشفيات قطاع غزة تستقبل 82 شهيدًا و247 إصابة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية – غزةوصول 82 شهيدًا و247 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة الفلسطينية في بيان لها " لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأشارت صحة غزة الي ان حصيلة العدوان الإسرائيلي علي غزة ارتفعت إلى 57,762 شهيدًا و137,656 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم: 7,200 شهيدًا و25,615 إصابة.

ضمن شهداء لقمة العيش

كما بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 9 شهداء وأكثر من 78 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 782 شهيدًا وأكثر من 5,179 إصابة.