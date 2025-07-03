صحة غزة: 12 شهيدا جراء قصف الاحتلال لمراكز توزيع المساعدات

أعلنت وزارة الصحة بغزة عن ارتقاء 12 شهيدا وأكثر من 49 مصابا جراء قصف الاحتلال مراكز توزيع المساعدات خلال 24 ساعة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.



وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية-غزة وصول مستشفيات قطاع غزة 118 شهيدا، و 581 إصابة خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة في بيان لها: لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأضافت أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 57,130 شهيدا و 135,173 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

