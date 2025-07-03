مستشفيات غزة تستقبل 118 شهيدا و581 إصابة خلال 24 ساعة



اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية-غزة وصول مستشفيات قطاع غزة 118 شهيدا، و 581 إصابة خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة في بيان لها : لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



وأضافت : ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 57,130 شهيدا و 135,173 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وتابعت : كما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 (6,572 شهيدا، 23,132 إصابة).

وأتمت الوزارة بيانها : حصيلة ما وصل للمستشفيات من شهداء المساعدات خلال 24 ساعة الماضية 12 شهيدا، وأكثر من 49 إصابة. ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات 652 شهيدا وأكثر من 4,537 إصابة).