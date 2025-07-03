فرانشيسكا ألبانيز: ما يحدث في قطاع غزة إبادة جماعية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن فرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بغزة، قالت إن هناك مؤسسات استفادت من الدمار والقتل في قطاع غزة، وأن ما يحدث في قطاع غزة إبـ ـادة جماعية.



وأضافت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بغزة، أنه لابد من فرض حظر تصدير الأسلحة لإسرائيل، وأن المساعدات الإنسانية في قطاع غزة حاليا هي في الواقع مصائد للموت.



وأوضحت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بغزة، أنه على العالم أن يوقف الاتفاقيات التجارية مع إسرائيل بسبب الجـ ـرائم التي ترتكب في فلسطين، وهناك حملة إبـ ـادة ترتكب في غزة بدعوى توزيع المساعدات.



ولفتت إلى أن هناك من يدعم الاقتصاد الإسرائيلي من أجل الاستمرار في الحرب على غزة، وأنه حان الوقت لتوقف الشركات المساهمة في إقتصاد الإبـ ـادة علاقاتها مع إسرائيل.



وأشار إلى أن أكثر من 60 شركة دولية تربح من إبـ ـادة الفلسطينيين في قطاع غزة، وأن ما يحدث في غزة إحدى أكثر عمليات الإبادة الجماعية قسوة في التاريخ المعاصر.



