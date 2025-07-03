أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل بوجود قصف مدفعي مكثف يستهدف شرق جباليا شمالي غزة.

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن هناك اتصال هاتفي بين وزير الخارجية بدر عبد العاطي، وأنطونيو جوتيريش السكرتير العام للأمم المتحدة.

وجدد عبد العاطي التأكيد على الموقف المصري الثابت والداعي إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن المحتجزين والأسري، وأكد أن مصر ستواصل اتصالاتها وبذل الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار فى الإقليم.



وقد ناقش عبد العاطي وجوتيريش مؤتمر إعادة الإعمار فى غزة المقرر أن تستضيفه مصر عقب التوصل لوقف إطلاق النار.

