إبـادة جماعية في غزة بدعوى توزيع المساعدات.. 60 شركة دولية تربح من استمرار الحرب

وصفت فرانشيسكا ألبانيز ما يحدث في قطاع غزة، بأنه إحدى أكثر عمليات الإبـادة الجماعية قسوة وعنفاً في التاريخ المعاصر، مشيرة إلى أن هذه الحملة لا تقتصر فقط على العنف المباشر، بل تشمل وسائل متعددة لإطالة أمد الأزمة.

الداخلية الفلسطينية تطالب بضرورة عدم التعامل مع مؤسسة غزة الإنسانية لتوزيع المساعدات فرانشيسكا ألبانيز: ما يحدث في قطاع غزة إبادة جماعية "أونروا": إيصال المساعدات لقطاع غزة يجب أن يكون آمناً وكريماً ومتاحاً للجميع

دعم الاقتصاد الإسرائيلي يشجع على استمرار الحرب

حذرت ألبانيز من أن هناك من يدعم الاقتصاد الإسرائيلي بقصد أو بغير قصد، مما يساهم في استمرار الحرب ضد الفلسطينيين في غزة، ودعت إلى قطع العلاقات مع الشركات التي تمول وتربح من هذا النزاع.

أكثر من 60 شركة دولية تحقق أرباحاً من إبـادة الفلسطينيين

وأشارت المقررة إلى أن أكثر من 60 شركة دولية لها مصالح اقتصادية مع إسرائيل، وتربح بشكل مباشر من استمرار العمليات العسكرية التي تؤدي إلى قتل المدنيين وتدمير البنية التحتية في غزة.

حان الوقت لوقف الشركات التي تساهم في اقتصاد الإبـادة

دعت فرانشيسكا ألبانيز إلى وقفة حاسمة من قبل الشركات الدولية، مطالبة إياها بقطع علاقاتها مع إسرائيل والامتناع عن دعم اقتصاد الحرب والإبـادة في قطاع غزة.