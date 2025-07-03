فرانشيسكا: إبادة جماعية في قطاع غزة ويجب حظر تصدير الأسلحة لإسرائيل

قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بغزة، فرانشيسكا ألبانيز، إن هناك مؤسسات تستفيد بشكل مباشر من الدمار والقتل الذي يحدث في قطاع غزة، ما يجعل الأزمة أكثر تعقيدًا ومظلماً.

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المساعدات الإنسانية تحولت إلى “مصائد للموت”

أشارت ألبانيز إلى أن المساعدات الإنسانية التي تصل إلى غزة في الوقت الراهن لا تؤدي إلى إنقاذ الأرواح فقط، بل باتت في كثير من الأحيان تُستخدم كأدوات أو مصائد للموت، مشددة على ضرورة إعادة النظر في طريقة تقديمها.

ضرورة فرض حظر تصدير الأسلحة على إسرائيل

دعت ألبانيز المجتمع الدولي إلى فرض حظر فوري على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، معتبرة أن استمرار تسليحها يشجع على استمرار الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة.

اتفاقيات تجارية مع إسرائيل يجب أن تتوقف فورًا

شددت المقررة الخاصة على ضرورة أن يوقف العالم كافة الاتفاقيات التجارية مع إسرائيل، لما يُرتكب في فلسطين من جرائم وانتهاكات صارخة ضد حقوق الإنسان، داعية إلى تحرك دولي حازم لإنهاء هذه الانتهاكات