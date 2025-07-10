ترامب: على الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بسرعة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه على الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بسرعة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقال ترامب: "أسهم إنفيديا ارتفعت 47% منذ الرسوم الجمركية التي فرضتها".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات النحاس إلى الولايات المتحدة، في إجراء وصفه بـ"الضروري للأمن القومي"، على أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من أغسطس 2025، وذلك في خطوة غير مسبوقة تمسّ أحد المعادن الحيوية للصناعات الدفاعية والتكنولوجية.

وقال ترامب في منشور عبر منصته "تروث سوشيال": "أُعلنُ عن رسوم جمركية بنسبة 50% على النحاس، اعتبارًا من الأول من أغسطس، بعد أن تلقيت تقييمًا أمنيًّا وطنيًّا متينًا"، في إشارة إلى تحقيق أجرته وزارة التجارة في وقت سابق من هذا العام، بحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس".

