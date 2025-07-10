شرباص : خفض الفائدة أنعش سوق السيارات في مصر ورفع المبيعات.. فيديو

أكد أشرف شرباص، نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية بالجيزة، أن سوق السيارات المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، سواء من حيث انخفاض الأسعار أو ارتفاع المبيعات، مرجعًا ذلك إلى حزمة من العوامل الاقتصادية، في مقدمتها خفض أسعار الفائدة.

أوضح شرباص خلال لقائه ببرنامج "الخلاصة" على قناة "المحور" مع الإعلامية هبة جلال أن قرار خفض الفائدة كان له تأثير مزدوج؛ إذ سهّل على المستهلكين شراء السيارات بالتقسيط بعد أن كانت التكلفة مرتفعة بشكل كبير خلال عام 2024، كما خفّض من تكاليف التمويل البنكي على الوكلاء والمصنّعين، ما ساهم في تقليل تكلفة الإنتاج، ومن ثمّ خفض أسعار السيارات في السوق المحلي.

وأشار إلى أن العلاقة باتت واضحة بين معدلات الفائدة وحركة المبيعات، قائلاً: "كلما انخفضت الفائدة، زادت القوة الشرائية وتحرك السوق بوتيرة أسرع"، مضيفًا أن استمرار الدولة في خفض الفائدة سيعزز انتعاش السوق خلال النصف الثاني من 2025.

وشدد شرباص على أهمية دور القطاع المصرفي في دعم هذا القطاع الحيوي، من خلال تمويل المستهلكين وتقديم التسهيلات للشركات، داعيًا إلى الحفاظ على استقرار السياسات النقدية وتوسيع مبادرات التمويل منخفض التكلفة لضمان استدامة التحسن في السوق.