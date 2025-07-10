وزيرة البيئة: نصف الشعب المرجانية في منطقة البحر الأحمر معلنة كمحمية طبيعية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه يتم وضع خطة إدارة بيئية لإدارة وحماية المحميات الطبيعية .



وقالت ياسمين فؤاد في تصريحات لها على قناة " إكسترا نيوز"، :" نقوم بحصر للنباتات المتواجدة داخل المحميات الطبيعية ".



وتابعت ياسمين فؤاد :" نصف الشعب المرجانية في منطقة البحر الأحمر معلنة كمحمية طبيعية تحت اسم الجزر الشمالية ".



واكملت ياسمين فؤاد :" ضمن برنامج الحكومة قدمنا مقترح لإعلان كامل ساحل البحر الأحمر محمية طبيعية لإدخال الـ 50 % المتبقية من الشعاب المرجانية ".

ولفتت ياسمين فؤاد :" نسعى للحفاظ على الموارد الطبيعية داخل البحر الأحمر لأن الحفاظ على الشعاب المرجانية يخدم ملف السياحة ".

