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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزيرة البيئة: محمية نبق بها نباتات نادرة وغنية بأشجار المانجروف

وزيرة البيئة
وزيرة البيئة
هاني حسين

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن محمية نبق في جنوب سيناء  غنية بالبيئة البحرية وأنواع كثيرة من الشعب المرجانية .

وقالت ياسمين فؤاد في تصريحات لها على قناة " إكسترا نيوز"، :"  محمية نبق غنية أنواع من النباتات النادرة وغنية باشجار المانجروف ".

وتابعت ياسمين فؤاد :"  محمية نبق غنية بأنواع كثيرة من الحيوانات"، مضيفا:" أشجار المانجروف تغطي مساحات كبيرة وتقوم بصفاء المياه المالحة وتنقيتها ولديها القدرة على تخزين ثاني أكسيد الكربون ".

واكملت ياسمين فؤاد :" أشجار المانجروف تسهم في بقاء البيئة البحرية مستدامة ومتوازنة ويكافح تغير المناخ ". 

ولفتت ياسمين فؤاد :" نشاط الكياك متواجد في محمية نبق  والمجتمع المحلي في محيمة نبق يقدم خدمات سياحية للزائرين ". 
 

البيئة وزيرة البيئة اخبار التوك شو محمية نبق محميات

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