وزيرة البيئة: محمية نبق بها نباتات نادرة وغنية بأشجار المانجروف

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن محمية نبق في جنوب سيناء غنية بالبيئة البحرية وأنواع كثيرة من الشعب المرجانية .

وقالت ياسمين فؤاد في تصريحات لها على قناة " إكسترا نيوز"، :" محمية نبق غنية أنواع من النباتات النادرة وغنية باشجار المانجروف ".

وتابعت ياسمين فؤاد :" محمية نبق غنية بأنواع كثيرة من الحيوانات"، مضيفا:" أشجار المانجروف تغطي مساحات كبيرة وتقوم بصفاء المياه المالحة وتنقيتها ولديها القدرة على تخزين ثاني أكسيد الكربون ".

واكملت ياسمين فؤاد :" أشجار المانجروف تسهم في بقاء البيئة البحرية مستدامة ومتوازنة ويكافح تغير المناخ ".



ولفتت ياسمين فؤاد :" نشاط الكياك متواجد في محمية نبق والمجتمع المحلي في محيمة نبق يقدم خدمات سياحية للزائرين ".

