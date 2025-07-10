الحبتور: تابعت باهتمام بيان الحكومة المصرية بشأن أرض الساحل الشمالي

أكد خلف الحبتور، رجل الاعمال الاماراتي، أنه تابع باهتمام ما صدر عن الحكومة بشأن ما أُثير مؤخرًا حول قطعة أرض في الساحل الشمالي تم عرضها عليه، مشيرا إلى أنه أشكر مجلس الوزراء المصري على التوضيخ.

وقال خلف الحبتور، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه نحب الشعب المصري ونتقرب دائما لمصر العظيمة، مؤكدا أن العلاقات المصرية الإماراتية قائمة على المحبة والاحترام المتبادل.

وتابع رجل الأعمال الإماراتي، أنه دشن مركزًا للأبحاث في مصر يديره نخبة من العباقرة المصريين، إيمانًا منه بكفاءاتهم وقدرتهم على الابتكار وتحقيق الإضافة في مجالات متعددة.