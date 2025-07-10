رجل لا يعرف الراحة.. مصطفى بكري: لا ننسى إنجازات الفريق كامل الوزير

أكد الإعلامي مصطفى بكري، انه منذ أسبوعين كان هناك حادث صعب وقع على الطريق الإقليمي راح ضحيته 19 فتاة في عمر الزهور عاملات في زراعة العنب.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن بعض الناس تناست ما قدمه الفريق كامل الوزير وما قام به من إنجازات على أرض الواقع، فهذا الرجل لا يذه إلى بيته في وقت متأخر من المساء، ويكون في الثامنة صباحا في مكتبه، وتحققت في عهده انجازات ما كان لها أن تتحقق.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الفريق كامل الوزير، تابع بنفسه كل ما يتم على ارض الواقع، وكان دائما توجيهات الرئيس السيسي هي البوصلة التي يتحرك بها.

وأشار مصطفى بكري إلى أن الفريق كامل الوزير انسان مجتهد مخلص وقوي وصادق، إضافة إلى أنه لديه رؤية مستقبلية للطرق والكباري والصناعة