بيع شهادات جامعية مزورة على فيس بوك.. تحرك فورى من الأمن

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها .

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط – له معلومات جنائية) بالترويج لبيع شهادات جامعية مزورة عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بمقابل مادى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين وجود آثار ودلائل تؤكد على نشاطه الإجرامى" – عدد من الشهادات الدراسية المزورة ممهورة بخاتم منسوب لجامعات وكليات مختلفة - 460 طابع مزور لجهات تعليمية مُتعددة – جهاز حاسب آلى "لاب توب" – عدد من الأدوات والأجهزة والأوراق المستخدمة فى التزوير) ، وإعترف بإرتكابه الواقعة بقصد تحقيق أرباح مادية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.