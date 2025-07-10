معرض الفيوم للكتاب يحتفي بالفنان محمد عبلة

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وفي ختام البرنامج الثقافي والفني لمعرض الفيوم للكتاب، الذي نظمته الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، حلّ الفنان التشكيلي الكبير محمد عبلة ضيفًا على جمهور المعرض في لقاء خاص أدار الحوار فيه الفنان سمير عبد الغني، وجاءت أجواؤه مفعمة بالود والأمل والتفاؤل بمستقبل ثقافي مشرق لمحافظة الفيوم.



وتناول الندوة مسيرة محمد عبلة، من الميلاد حتى الآن، عبلة، ابن بلقاس بمحافظة الدقهلية وخريج كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية، عرف مبكرًا طريق الفن، وتنقل بين شوارع القاهرة ومقاهيها الثقافية، وتفاعل مع كبار مثقفيها وفنانيها، قبل أن يطير لاستكمال دراسته العليا في زيورخ، ثم يعود إلى مصر ليستقر في محافظة الفيوم، التي يطلق عليها "مصر الصغرى"، لما تملكه من سحر وجمال وخصوصية ثقافية وجغرافية.

اختار قرية تونس بالفيوم ليقيم فيها مشروعه الفني والثقافي الأهم، فأنشأ مركز الفيوم للفنون، ومتحف الكاريكاتير، الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا، وجذب اهتمام الفنانين والسفراء والوفود الثقافية من مختلف أنحاء العالم.

ولم يكتفِ بذلك، بل أطلق مسابقة كاريكاتونس الدولية لفن الكاريكاتير، بالتعاون مع فنانين إسبان، لتكون فعالية سنوية تفتح أبواب الفيوم أمام العالم، وتؤكد دور الفن في مواجهة التطرف وتعزيز قيم الحوار والتعددية.

وفي ختام اللقاء، دعا عبلة إلى استمرار تنظيم معرض الفيوم للكتاب بشكل سنوي، مؤكدًا مشاركته في الدورة المقبلة بجناح خاص للفنون يضم أعمالًا تشكيلية وكاريكاتيرية تسهم في إثراء الثقافة المصرية وتعريف الجمهور برواد الفن في مصر والعالم.