قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السجن المشدد عقوبة الاختلاس في هذه الحالات طبقا للقانون
التفاؤل يسود الزمالك.. وفيريرا يضع خطة إعداد نارية للموسم الجديد
ضبط بطل فيديو السب والألفاظ الخادشة على الأوتوستراد
الكهرباء : لا يوجد حريق بمحطات المحولات واحتراق كشك تغذية فى شبرمنت
ورود وزغاريد.. هكذا احتفل طلاب الثانوية العامة بآخر يوم امتحانات| صور
وزير قطاع الأعمال: توفير بيئة عمل عادلة تُحفز على الإنتاج وتحفظ حقوق العمال
استطلاع رأي.. ربع شباب أوروبا يفضلون الحكم الديكتاتوري علي الديموقراطية
زواج وتملك.. رئيس الوزراء يفتتح مقر مكتب خدمات الأجانب بالعاصمة الإدارية
أول تعليق من وزير الخارجية الأمريكي علي لقاء نظيره الروسي
المعادن مقابل الحياة.. أمريكا في عهد ترامب تبتز الدول الفقيرة
ضوابط إنشاء المدارس التكنولوجية طبقا لقانون التعليم.. تعرف عليها
أحمد حسن يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع السولية نجم الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

معرض الفيوم للكتاب يحتفي بالفنان محمد عبلة

معرض الفيوم للكتاب
معرض الفيوم للكتاب
جمال عاشور

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وفي ختام البرنامج الثقافي والفني لمعرض الفيوم للكتاب، الذي نظمته الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، حلّ الفنان التشكيلي الكبير محمد عبلة ضيفًا على جمهور المعرض في لقاء خاص أدار الحوار فيه الفنان سمير عبد الغني، وجاءت أجواؤه مفعمة بالود والأمل والتفاؤل بمستقبل ثقافي مشرق لمحافظة الفيوم.


وتناول الندوة مسيرة محمد عبلة، من الميلاد حتى الآن، عبلة، ابن بلقاس بمحافظة الدقهلية وخريج كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية، عرف مبكرًا طريق الفن، وتنقل بين شوارع القاهرة ومقاهيها الثقافية، وتفاعل مع كبار مثقفيها وفنانيها، قبل أن يطير لاستكمال دراسته العليا في زيورخ، ثم يعود إلى مصر ليستقر في محافظة الفيوم، التي يطلق عليها "مصر الصغرى"، لما تملكه من سحر وجمال وخصوصية ثقافية وجغرافية.

اختار قرية تونس بالفيوم ليقيم فيها مشروعه الفني والثقافي الأهم، فأنشأ مركز الفيوم للفنون، ومتحف الكاريكاتير، الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا، وجذب اهتمام الفنانين والسفراء والوفود الثقافية من مختلف أنحاء العالم.

ولم يكتفِ بذلك، بل أطلق مسابقة كاريكاتونس الدولية لفن الكاريكاتير، بالتعاون مع فنانين إسبان، لتكون فعالية سنوية تفتح أبواب الفيوم أمام العالم، وتؤكد دور الفن في مواجهة التطرف وتعزيز قيم الحوار والتعددية.

وفي ختام اللقاء، دعا عبلة إلى استمرار تنظيم معرض الفيوم للكتاب بشكل سنوي، مؤكدًا مشاركته في الدورة المقبلة بجناح خاص للفنون يضم أعمالًا تشكيلية وكاريكاتيرية تسهم في إثراء الثقافة المصرية وتعريف الجمهور برواد الفن في مصر والعالم.

الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة البرنامج الثقافي والفني معرض الفيوم للكتاب الهيئة المصرية العامة للكتاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس ..درجاتك هنا

سامح عبد العزيز

تلوث في الدم.. سبب وفاة المخرج سامح عبد العزيز عن عمر 48 عاما

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 10 يوليو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 10 يوليو 2025

أسعار الدواجن

بعد هبوط الفراخ البيضاء.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم

وزير التربية والتعليم

قرارات جديدة تُطبق بجميع المدارس من العام الدراسي المقبل ..ماذا أعلنت التعليم؟

محطة الكهرباء المحترقة

حقيقة وقوع حريق في محول كهرباء بشبرامنت وانقطاع التيار .. صور

شادي زلطة

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 .. أول رد رسمي من التعليم بشأنه

استلم شقة بسعر 185 ألف جنيه فقط.. الإسكان تعلن مفاجأة على الهواء

استلم شقة بسعر 185 ألف جنيه فقط.. الإسكان تعلن مفاجأة على الهواء

ترشيحاتنا

الوضوء

هل تجب المضمضة إذا أكلت بعد الوضوء؟.. الإفتاء تجيب

أحد الأجهزة التشخيصية

أجهزة تشخيصية متطورة بمستشفى الدعاة تحت إشراف الأوقاف

الطلاق

الإفتاء: لا يجوز شرعًا حرمان الأب أو الأم من رؤية أبنائهما بعد الطلاق

بالصور

وفاه سامح عبدالعزيز.. هالة سرحان كلمة السر في البدايات وهذه أهم أعماله

سامح عبد العزيز
سامح عبد العزيز
سامح عبد العزيز

هوس روتين العناية بالبشرة.. الإفراط يأتي بنتائج عكسية

أضرار الإفراط في العناية بالبشرة
أضرار الإفراط في العناية بالبشرة
أضرار الإفراط في العناية بالبشرة

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

ماذا حدث في سعر الذهب قبل الإجتماع المرتقب لـ البنك المركزي ؟

لقطة من الفيديو

ضبط بطل فيديو السب والألفاظ الخادشة على الأوتوستراد

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

موجة حـارة تضرب البلاد .. وبيان عاجل من الأرصاد

حذف صفحة براند مها الصغير

مها الصغير تحذف صفحة البراند بعد اتهامات بالسطو على لوحات وتصميمات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد