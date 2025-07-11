حسام موافي يكشف سبب تمسك المصريين بإقامة أفراح الزواج

أثار الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، الجدل، خلال حلقة اليوم من برنامج “رب زدني علما” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، وذلك خلال تساؤله عن سبب إقامة حفل زفاف العروسين.

الشهود على حفل الزفاف

وأوضح الدكتور حسام موافي، أن الهدف الأساسي من حفل الزفاف ليس “التطبيل والرقص”، بل يعني وجود شهود لك على حفل الزواج، وأن قيمة الفرح تكمن في الشهود، كما أن الشهود جميعهم أقوى من التوثيق نفسه.

ولفت إلى أن سيدنا محمد- صلى الله عليه وسلم- هناك من آمن به في الحال والآخر لم يؤمن، وأن من قال لأ؛ عليه أن ينتظر قليلا، موضحا أن “أبو لهب” كان من الممكن أن يُكذب القرآن الكريم، لكن الله أعمى بصره وبصيرته.