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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

سرطان الرئة يبدأ في صمت.. وحسام موافي يكشف العلامات

حسام موافي
حسام موافي
أسماء عبد الحفيظ

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة سرطان الرئة، ويظهر على الكثير بعض العلامات التي تعتبر بمثابة ناقوس يدق الخطر ولكن البعض لا يعرفها.

فى إطار هذا كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، أن أقوى علاقة مثبتة في الطب بين سبب ومرض هي العلاقة بين التدخين وسرطان الرئة، حيث تؤكد الإحصائيات أن نحو 80% من المصابين بهذا المرض من المدخنين.

وأوضح موافي، من خلال برنامجه ربي زدني علما المذاع على قناة صدى البلد، أن الخطر لا يقتصر على المدخن المباشر فحسب، بل يشمل من يتعرضون باستمرار لدخان السجائر، ومن بينهم الزوجة أو الأبناء،  المحيطين فيما يُعرف بالتدخين السلبي، يتعرضون لخطر محقق، ويمكن أن يصابو بالمرض بالرغم من عدم تدخينهم للسجائر ولو مرة واحدة، ولكن أنهم يستنشقون الدخان فقط من شخص بجانبهم يدخن.

مرض صامت وخطر متأخر

علامات سرطان الرئة

أخطر ما يميز سرطان الرئة، بحسب موافي، هو أنه يبدأ دون أعراض واضحة، ما يجعله يُكتشف غالبًا في مراحل متقدمة.

علامات سرطان الرئة

 ومن العلامات التي قد تظهر لاحقًا: السعال المستمر، خروج دم مع البلغم، فقدان الوزن المفاجئ، أو الشعور بألم في الصدر أو الكتف.

وأكد أن تأخر ظهور الأعراض يؤدي إلى تأخر التشخيص، وبالتالي انخفاض فرص العلاج والشفاء، خاصة في غياب الفحص المبكر.

الحل في الوقاية والكشف الدوري

سرطان

ونصح موافي كل المدخنين، سواء كانوا نشطين أو سلبيين، بضرورة إجراء أشعة دورية على الصدر، حتى في حال عدم وجود أي أعراض، مشيرا إلى أن الاكتشاف المبكر للبؤر السرطانية يرفع معدلات الشفاء إلى نسب كبيرة.

علامات سرطان الرئة
التدخين سرطان الرئة 80 من المصابين بهذا المرض من المدخنين وسرطان الرئة دخـان السجائر مرض صامت وخطر متأخر السعال خروج دم مع البلغم فقدان الوزن المفاجئ الشعور بألم في الصدر أو الكتف غياب الفحص المبكر فرص العلاج والشفاء الحل في الوقاية والكشف الدوري الاكتشاف المبكر للبؤر السرطانية يرفع معدلات الشفاء علامات سرطان الرئة

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سرطان الرئة يبدأ في صمت.. وحسام موافي يكشف العلامات

حسام موافي
حسام موافي
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