طريقة عمل تارت الجبن بالشكولاتة| جديد وغير تقليدي

تارت الجبن بالشكولاتة من الحلويات التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص لكن على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق شهي ومختلف عن الحلويات الأخرى.

قدمت الشيف منال العالم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، طريقة عمل تارت الجبن بالشكولاتة، فيما يلي...

مقادير تارت الجبن بالشكولاتة

العجينة:

كوب وربع دقيق

نصف كوب زبدة ، لينة

ربع كوب سكربودرة ناعم

5 قطع مكعبات جبن كريمي ، لين

نصف ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

الحشو:

5 قطع مكعبات جبن كريمي ، لين

2 حبة كبيرة بيض

نصف ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

ربع كوب سكرناعم الحبيبات

ربع كوب شوكليت شيبس

للتزيين: سكر بودرة













طريقة تحضير تارت الجبن بالشكولاتة

1.الفرن ١٨٠، قوالب ميني كب كيك.

2.العجينة: في محضرة الطعام ضعي الدقيق، الزبدة، السكر، الجبن ، الفانيليا وشغلي لتحصلي على عجنية ناعمة

3.قطعي العجينة الى كرات ثم ضعيها في القوالب. اضغطي عليها لتغطي القاع والجوانب.

4.الحشو: في محضرة الطعام ضعي الجبن، البيض، الفانيليا، السكر، شغلي ليصبح ناعم.

5.وزعي الحشو على العجينة

6.انثري الشوكولاتة

7.اخبزي لمدة ١٥ دقيقة لتصبح ذهبي اللون. دعيها تبرد قبل التقديم. انثري السكر وقدميها