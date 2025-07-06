طريقة عمل وافل بروانيز الشوكولاتة خطوة بخطوة

قدمت الشيف نرمين هنو ، مقدمة برنامج زي السكر على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل وافل بروانيز الشوكولاتة بمذاق أحلى من المحلات والكافيهات.

مقادير وافل بروانيز الشوكولاتة

● 2 كوب من الفراولة الطازجة أو المجمدة

● 2 ملعقة كبيرة سكر

● عصير ليمونة واحدة

للوافل :

● ½ كوب زبدة مقطعة مكعبات

● 100 جرام شوكولاتة داكنة مجروشة

● ¾ كوب سكر

● 2 بيضة

● ملعقة صغيرة فانيليا

● ½ كوب لبن

● كوب دقيق متعدد الاستخدامات

● 2 ملعقة كبيرة كاكاو بودرة

● 2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

● ½ ملعقة صغيرة ملح

● كريمة مخفوقة طازجة للتقديم

طريقة تحضير وافل بروانيز الشوكولاتة

في قدر صغير على نار متوسطة، اخلط الفراولة مع السكر وعصير الليمون (وإذا استخدمت فواكه طازجة أضف ملعقتين كبيرتين من الماء).

اترك الخليط يغلي مع التحريك والضغط على الفراولة بواسطة ملعقة خشبية.

دع الخليط يغلي برفق من 5 إلى 7 دقائق حتى تذوب حبيبات السكر وتتفكك الفراولة.

انقل المزيج إلى خلاط كهربائي أو محضرة طعام واطحنه حتى يصبح ناعمًا.

مرر الصلصة عبر مصفاة ناعمة للتخلص من البذور.

يمكن تحضير الصلصة مسبقًا بيوم وحفظها في وعاء محكم بالثلاجة. سخّنها على نار هادئة قبل التقديم.

في قدر على نار هادئة أو باستخدام حمام مائي، ذوّب الزبدة مع الشوكولاتة حتى تصبح ناعمة.

ارفع القدر عن النار، وأضف السكر، ثم البيض والفانيليا، وبعدها الحليب.

أضف الدقيق والكاكاو والبيكنج باودر والملح وقلّب حتى يتجانس الخليط دون مبالغة في الخلط.

سخّن جهاز الوافل، ثم اسكب نحو ½ كوب من الخليط في الجهاز (أو حسب الحجم).

ويسوى حتى يصبح السطح مقرمشًا. يُقدّم الوافل دافئًا مع صلصة الفراولة والكريمة المخفوقة.