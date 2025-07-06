مشروب تريند بيعمل هلوسة.. أضرار الأشواجندا

انتشرت في الآونة الأخيرة فيديوهات عديدة عن تناول مشروب الأشواجندا وفوائدها، لتصبح تريند على مواقع التواصل الإجتماعي ويبحث الجميع عن سعر الأشواجندا وأماكن بيعها لإدخالها في النظام الغذائي اليومي.

لكن المفاجآة أن هناك العديد من أضرار الأشواجندا مع كثرة تناولها بشكل مفرط، وهو ما أكدد موقع altibbi، ونستعرضها مكم في السطور التالية ..

-النعاس الخفيف إلى المتوسط

- الدوخة لفترة قصيرة

- الاضطرابات الهضمية

اضرار الاشواجندا

أضرار الأشواجندا على الحوامل

يمكن أن تكون الأشواجندا آمنة على الأشخاص ماعدا الحوامل، هناك احتمالية لأن تسبب الإجهاض.



هل الأشواجندا تسبب النعاس؟

إذا كنت تتناول المهدئات أو مثبطات الجهاز العصبي مع الأشواجندا، فإنها تسبب مشكلات في التنفس أو الكثير من النعاس.



أضرار الأشواجندا على الغدة الدرقية

ينتج الجسم بشكل طبيعي هرمونات الغدة الدرقية، وتزيد الأشواجندا من كمية هرمون الغدة الدرقية التي ينتجها الجسم، و قد يؤدي تناول الأشواجندا مع حبوب هرمون الغدة الدرقية إلى زيادة إفراز هرمون الغدة الدرقية في الجسم، وزيادة الآثار الجانبية لهرمون الغدة الدرقية.

عشبة الأشواجندا



الأشواجندا لمرضى السكر

قد تخفض الأشواجندا مستويات السكر في الدم، قد يؤدي تناول الأشواجندا مع أدوية السكري إلى انخفاض نسبة السكر في الدم بشكل كبير.

أضرار الأشواجندا الأقل انتشاراً :



الهلوسة

الدوار

احتقان الأنف

السعال

انخفاض الشهية

الإمساك

جفاف الفم

فرط النشاط

عدم وضوح الرؤية

طفح جلدي

زيادة الوزن

الأثار الجانبية لـ الأشواجندا

فقدان الشهية

التعب والضعف العام

الغثيان والتقيؤ

البول الداكن

اصفرار لون الجلد

اصفرار بياض العين

ألم البطن.