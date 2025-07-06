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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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مشروب تريند بيعمل هلوسة.. أضرار الأشواجندا

فوائد واضرار الاشواجندا
فوائد واضرار الاشواجندا
رشا عوني

انتشرت في الآونة الأخيرة فيديوهات عديدة عن تناول مشروب الأشواجندا وفوائدها، لتصبح تريند على مواقع التواصل الإجتماعي ويبحث الجميع عن سعر الأشواجندا وأماكن بيعها لإدخالها في النظام الغذائي اليومي.

لكن المفاجآة أن هناك العديد من أضرار الأشواجندا مع كثرة تناولها بشكل مفرط، وهو ما أكدد موقع altibbi، ونستعرضها مكم في السطور التالية .. 

-النعاس الخفيف إلى المتوسط
- الدوخة لفترة قصيرة
- الاضطرابات الهضمية

أضرار عشبة الأشواغاندا وآثارها الجانبية - ويب طب
اضرار الاشواجندا

أضرار الأشواجندا على الحوامل

يمكن أن تكون الأشواجندا آمنة على الأشخاص ماعدا الحوامل، هناك احتمالية لأن تسبب الإجهاض.


هل الأشواجندا تسبب النعاس؟

إذا كنت تتناول المهدئات أو مثبطات الجهاز العصبي مع الأشواجندا، فإنها تسبب مشكلات في التنفس أو الكثير من النعاس.


أضرار الأشواجندا على الغدة الدرقية

ينتج الجسم بشكل طبيعي هرمونات الغدة الدرقية، وتزيد الأشواجندا من كمية هرمون الغدة الدرقية التي ينتجها الجسم، و قد يؤدي تناول الأشواجندا مع حبوب هرمون الغدة الدرقية إلى زيادة إفراز هرمون الغدة الدرقية في الجسم، وزيادة الآثار الجانبية لهرمون الغدة الدرقية.

فوائد الاشواجندا | Just Food
عشبة الأشواجندا


الأشواجندا لمرضى السكر

قد تخفض الأشواجندا مستويات السكر في الدم، قد يؤدي تناول الأشواجندا مع أدوية السكري إلى انخفاض نسبة السكر في الدم بشكل كبير. 

أضرار الأشواجندا الأقل انتشاراً : 
 

الهلوسة
الدوار
احتقان الأنف
السعال
انخفاض الشهية
الإمساك
جفاف الفم
فرط النشاط
عدم وضوح الرؤية
طفح جلدي
زيادة الوزن

الأثار الجانبية لـ الأشواجندا

فقدان الشهية
التعب والضعف العام
الغثيان والتقيؤ
البول الداكن
اصفرار لون الجلد
اصفرار بياض العين
ألم البطن. 

أضرار الأشواجندا على الحوامل أضرار الأشواجندا على الغدة الدرقية أضرار الأشواجندا مشروب الأشواجندا سعر الأشواجندا

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