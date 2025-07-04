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هتخس وأنت مرتاح.. مشروب يحرق الدهون أثناء النوم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

هتخس وأنت مرتاح.. مشروب يحرق الدهون أثناء النوم

مشروب يحرق الدهون أثناء النوم
مشروب يحرق الدهون أثناء النوم
هاجر هانئ

يبحث الكثير من الأشخاص عن مشروبات ووسائل تساعد في التخلص من الوزن الزائد وحرق دهون الجسم التي تعد من الأمور الشاقة، ولكن على الرغم من ذلك هناك طريقة مريحة ولذيذة  لدعم رحلة فقدان الوزن، كل ذلك أثناء النوم.


كشفت خبيرة التغذية خياتي روباني على إنستجرام، عن مشروب سحري ووصفة بسيطة ليست مجرد مشروب مهدئ - إنها أداة فعالة لتقليل دهون البطن، وإدارة الاختلالات الهرمونية، وحتى مكافحة الانتفاخ، وفقًا للخبير. لذا، تخلّص من الوجبات الخفيفة السكرية المسائية، وحضّر لنفسك كوبًا من هذا المشروب الرائع الذي يُساعد على حرق الدهون.

مكونات شاي حرق الدهون 


هذا الشاي قبل النوم غني بمكونات طبيعية تعمل بتناغم لتحقيق نتائج مبهرة:
١. الكراوية والشمر (بذور الكراوية والشمر): استُخدم هذا المزيج القوي في الطب الهندي التقليدي لقرون، يتميز الشمر بخصائص مضادة للالتهابات تساعد في تقليل الانتفاخ واحتباس الماء، بينما يساعد الشمر على الهضم ويحسن صحة الأمعاء.
٢. الكركم: هذه التوابل الذهبية معروفة بخصائصها المضادة للأكسدة والالتهابات، تساعد على تنظيم دهون الجسم، وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام، بل وتحسّن حساسية الأنسولين، مما يدعم فقدان الوزن بشكل غير مباشر.
٣. بذور الكزبرة: هذه البذور الصغيرة غنية بالنكهة والفوائد، تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين الهضم، وكلاهما مفيد للتحكم في الوزن.

فوائد شرب الشاي قبل النوم


فوائد هذا الشاي قبل النوم تتجاوز مجرد تقليل دهون البطن. إليك ما يمكنك توقعه:

1. التوازن الهرموني:
بالنسبة للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 30 و50 عامًا، قد تُسبب التقلبات الهرمونية اضطرابًا في التحكم بالوزن. هذا الشاي، وخاصةً بفضل محتواه من الكركم، يُساعد على توازن الهرمونات، وخاصةً تلك المرتبطة بمتلازمة تكيس المبايض والانتباذ العضلي الرحمي، مما يُسهم في تحسين الصحة العامة.

2. دعم فقدان الوزن:
من خلال تعزيز عملية التمثيل الغذائي وتحسين وظيفة الأنسولين، يمكن أن يكون هذا الشاي إضافة قيمة لجهودك في إنقاص الوزن.

3. تقليل الالتهاب:
يمكن أن تساعد الخصائص المضادة للالتهابات الموجودة في المكونات في مكافحة الالتهاب واحتباس الماء، مما يساهم في الحصول على جسم أكثر رشاقة وصحة عامة.

4. تحسين النوم:
إن الطبيعة المهدئة للأعشاب، إلى جانب المشروب الدافئ المهدئ نفسه، يمكن أن تعزز النوم بشكل أفضل، وهو أمر بالغ الأهمية لعملية التمثيل الغذائي الصحي وإدارة الوزن.

المصدر: ndtv
 

حرق الدهون الوزن الزائد النوم شاي حرق الدهون

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