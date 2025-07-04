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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

النتيجة من أول استخدام .. وصفة سحرية تقضي علي جير الأسنان

جير الاسنان
جير الاسنان
ريهام قدري

يعد جير الأسنان من المشكلات الشائعة التي تؤثر على صحة الفم والأسنان، ويؤدي تراكمه إلى التهابات اللثة ورائحة الفم الكريهة، بل وقد يتسبب في تآكل مينا الأسنان إذا لم يُعالج.

 ومع أن تنظيف الجير عند طبيب الأسنان هو الحل الأمثل، إلا أن بعض الوصفات الطبيعية يمكن أن تساعد في الحد من تراكمه والحفاظ على نظافة الأسنان.

نقدم لكِ وصفة سحرية بسيطة بمكونات متوفرة في كل منزل، تساهم في تقليل جير الأسنان وتحسين صحة الفم بشكل ملحوظ.

إليك وصفة طبيعية فعالة تساعد على التقليل من جير الأسنان في المنزل، لكن يجب التأكيد أنها لا تغني عن زيارة طبيب الأسنان لتنظيف الجير المتراكم تحت اللثة أو بكميات كبيرة.


- وصفة سحرية لتقليل جير الأسنان في المنزل

المكونات:

ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم (صودا الخبز)

نصف ملعقة صغيرة من الملح

القليل من ماء الأكسجين (هيدروجين بيروكسيد 3%)

فرشاة أسنان ناعمة

ماء دافئ


الطريقة:

1. اخلطي بيكربونات الصوديوم مع الملح جيدًا.


2. أضيفي القليل من ماء الأكسجين حتى تتكون عجينة.


3. ضعي القليل من الخليط على فرشاة الأسنان وافركي الأسنان بلطف، خاصة عند أطراف اللثة حيث يتراكم الجير.


4. اغسلي فمك بالماء الدافئ جيدًا.


5. كرري الوصفة مرتين في الأسبوع فقط.


 نصائح إضافية لمنع تراكم الجير:

اغسلي أسنانك مرتين يوميًا بمعجون يحتوي على الفلورايد.

استخدمي خيط الأسنان يوميًا.

اشطفي فمك بغسول مطهر للفم أو بماء وملح.

قللي من تناول السكريات والمشروبات الغازية.

زوري طبيب الأسنان كل 6 أشهر للتنظيف العميق.


 تحذير: استخدام بيكربونات الصوديوم بكثرة قد يضعف مينا الأسنان، فاحرصي على عدم الإفراط في استخدامها.

المصدرhealth site

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