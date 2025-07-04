مجانا وبدون أدوية.. رمل البحر تعالج 5 أمراض جلدية

رمل البحر لطالما ارتبط بالصحة والعلاج الشعبي، خاصة في المناطق الساحلية، حيث يُعتقد أن له فوائد صحية للبشرة والمفاصل. لكن هل هذه الفوائد مثبتة علميًا؟ إليك كل ما تحتاج معرفته:
فوائد محتملة لرمل البحر للبشرة:
1. تقشير طبيعي للبشرة:
الحبيبات الدقيقة من الرمل تعمل كمقشر طبيعي يزيل الخلايا الميتة ويُنشّط الدورة الدموية.
يساهم ذلك في تحسين ملمس البشرة ومظهرها الخارجي.
2. تأثير الشمس والمياه المالحة مع الرمل:
التعرض للشمس بشكل معتدل، إلى جانب تأثير الماء المالح والرمل، قد يخفف من أعراض بعض الحالات الجلدية مثل:
الصدفية (Psoriasis)
الإكزيما الخفيفة
حب الشباب (بفضل خصائص التجفيف الطبيعية)
3. تحسين الدورة الدموية:
المشي على الرمل الساخن يحفز الدورة الدموية ويمنح إحساسًا بالراحة للعضلات والمفاصل.
المصدر healt line