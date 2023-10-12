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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تريح الأعصاب وتنهي التوتر.. اكتشفي أضرار وفوائد الأشواجندا

الاشواجندا
الاشواجندا

انتشرت عشبة الاشواجندا بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة في المجتمعات العربية بسبب قدرتها على تهدئة التوتر الذي أصبح سمة العصر.

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يمكن أن يزيد التوتر والإجهاد العصبي الأمد من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطان وهشاشة العظام والألم العضلي الليفي، ولأن الأشواجندا خارقة في هذا الأمر فانتشرت بشكل كبير.

نعرض لكم المزيد من المعلومات عن فوائد وأضرار عشبة الاشواجندا، وفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك.

فوائد الأشواجندا


ضبط مستويات الكورتيزول وتقلل التأثر بالضغط النفسي .
تقلل الالتهاب .
تقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان.
تحسن الذاكرة.
تحسن وظيفة المناعة وخصائص مضادة للشيخوخة.
تخفف التوتر والقلق .

الآثار الجانبية لـ الأشواجندا 
على الرغم من أن الآثار الجانبية لعشبة الأشواجاندا ضئيلة، إلا أن بعض الأشخاص قد يواجهون ما يلي:

اضطراب الجهاز الهضمي.
الإسهال .
القيء والغثيان .
 

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