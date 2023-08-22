عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عشبة الأشواجندا المثيرة للجدل على السوشيال ميديا.. كل ما تحتاج معرفته عنها

عشبة الأشواجندا
عشبة الأشواجندا

عشبة الأشواجاندا (Ashwagandha) هي عشبة طبية تستخدم في الطب التقليدي الهندي (الآيورفيدا) منذ قرون، وقد أصبحت مثيرة للجدل على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب بعض المزاعم المثيرة للاهتمام حول فوائدها المحتملة. ومع ذلك، ينبغي أن نتعامل مع هذه المعلومات بحذر ونعتبرها معلومات إعلامية عامة.

كشف الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية فى تصريحات خاصة لصدي البلد، فيما يلي بعض النقاط الرئيسية لمعرفتك بهذه العشبة والمزاعم المحتملة حولها:

1. الاستخدام التقليدي: يعتقد أن الأشواجاندا لها خصائص مهدئة ومضادة للالتهابات ومكافحة التوتر. وقد استخدمت في التقليد الهندي لعلاج مجموعة متنوعة من الحالات مثل التوتر والقلق واضطرابات النوم والتعب.

1. البحوث العلمية: هناك بعض الدراسات العلمية التي تدعم بعض الفوائد المحتملة للأشواجاندا. وقد أظهرت بعض الأبحاث تأثيرها المحتمل في تقليل مستويات القلق وتحسين النوم ودعم الأداء العقلي. ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة لمزيد من الأبحاث للتأكد من فعالية وسلامة هذه العشبة.

1. الاحتمالات الجانبية: في العادة، الأشواجاندا تعتبر آمنة عند تناولها بجرعات معتدلة. ومع ذلك، قد تحدث بعض الآثار الجانبية البسيطة مثل النعاس أو اضطرابات الجهاز الهضمي. يجب استشارة الطبيب قبل تناول الأشواجاندا، خاصة إذا كنت تعاني من حالة طبية موجودة أو تتناول أدوية أخرى.

1. التفاعلات الدوائية: قد تحدث تفاعلات بين الأشواجاندا وبعض الأدوية الأخرى. ينصح بعدم تناول الأشواجاندا إذا كنت تتناول أدوية مثل المضادات الحيوية أو مثبطات الاكتئاب أو أدوية الغدة الدرقية، إلا بعد استشارة الطبيب.

يجب أن تتذكر أن الأشواجاندا ليست علاجًا معترفًا رسميًا لأي حالة صحية. إذا كنت تفكر في استخدامها، يجب عليك استشارة الطبيب المعالج أو الاستعانة بممارس الرعاية الصحية المتخصص للحصول على مشورته وتوجيهاته الشخصية والملائمة لحالتك الصحية الفردية.

عشبة الاشواجندا مضادات الحيوية مضادة للالتهابات لسوشيال ميديا لتواصل الإجتماعى لاكتئاب غدة الدرقية تحسين النوم ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحرك عاجل لخفض أسعار السجائر .. العلبة هتبقى بكام ؟

600 كيلو دخلت البلد.. زيرو جمارك تهوي بأسعار الذهب بعد موجة ارتفاعات

عاصفة ترابية تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. وتحذير عاجل من الأرصاد اليوم

سيعاني بسببه.. نجم الأهلي السابق يكشف ضحية إمام عاشور في القلعة الحمراء

بعد موافقته.. تقارير: خطوة أخيرة تفصل محمد صلاح عن اتحاد جدة

لو عايز تتوظف فى الكهرباء .. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

23 ألف برميل يومياً.. كشف بترولى جديد في خليج السويس

مفاجأة..خالد بيبو يطالب بصلاحيات سيد عبدالحفيظ وابعاد هذا الشخص

موضوعات متعلقة

دعاء يوم القر.. 50 دعوة لا ترد بين العصر والمغرب رددها لا تبخل على نفسك

أفضل وقت للدعاء يوم عرفة .. ردد 210 أدعية ساعة استجابة بيوم الأمنيات

اغتنمها.. 4 أوقات لا ترد فيها دعوة يوم عرفة.. و17 كلمة تفتح الأبواب المغلقة

خير الدعاء يوم عرفة.. 4 أوقات لا ترد فيها دعوة ردد هذه الأدعية

دعاء يوم عرفة للزواج والرزق .. يفتح لك الأبواب المغلقة ويقضي حوائجك

قائد قوات الدفاع الجوي لـ"صدى البلد":نمتلك أقوى المنظومات الدفاعية على مستوى العالم

دعاء يوم التروية.. يحول حياتك لسعادة وييسر أمورك ردده طوال الـ24 ساعة

أدعية العشر من ذي الحجة.. 3 كلمات لا ترد.. وأفضل 100 دعاء مستجاب

ترشيحاتنا

ذكر يقضي الله به حاجتك بدون دعاء .. اغتنمه

بعد تصريحات الهيئة الوطنية للانتخابات.. 7 شروط لـ الترشح لرئاسة الجمهورية

3 أسئلة ازعجت المصريين والحكومة ترد بقوة| عودة الكمامات والقمح الإماراتي أبرزها

500 مليون دولار.. إجراءات حكومية جديدة لزيادة الصادرات وتوفير النقد الأجنبي

رئيس جهاز تعمير سيناء السابق: إضافة 3 آلاف كم طرق بأرض الفيروز

الوزراء: الفواكه والثمار القشرية الصالحة للأكل أكبر سلع تصديرا للخارج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بين المرتبطين عاطفيًا .. أبراج تلعب دور حمامة سلام

ظهور شيماء سعيد بعد سنوات من الاختفاء وارتداء الحجاب.. فيديو

طريقة عمل مافن الشوفان والموز بالنوتيلا

فوائد الإفطار على الفول المدمس

فيديو

ظهور شيماء سعيد بعد سنوات من الاختفاء وارتداء الحجاب.. فيديو

بعد نجاح أغنيتها حوش الدلع.. دوللي شاهين تسافر لبنان

بعد شائعة إنهاء حياة والدتها.. فيديو مفاجئ لـ ابنة شيرين عبد الوهاب

في واقعة غريبة من نوعها .. معاقبة سائق متهور بطريقة غير متوقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ