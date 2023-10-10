عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

العاصفة الشمسية هتضرب الأرض بكرة.. احم نفسك منها بهذه الخطوات

العاصفة الشمسية
العاصفة الشمسية

تعد العاصفة الشمسية من أهم الموضوعات التي شغلت نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية خاصة أنه تم ربطها بانقطاع الإنترنت.

 

ونفت وكالة ناسا انقطاع الإنترنت بسبب هذه الظاهرة، ومن المتوقع أن تهب العاصفة الشمسية غدا 11 أكتوبر 2023 على أنحاء عديدة من الكرة الأرضية.

أطعمة تساعد السرطان على الانتشار| القائمة صادمة

طلب إحاطة في البرلمان.. كيف تفرق بين الزيت المغشوش والنقي

ولكن العاصفة الشمسية سيكون لها تأثير كبير على الحالة الصحية والجسدية للأفراد وربما يحدث انقطاع في التيار الكهربي.


وذكر موقع National weather service أهم الخطوات التي يجب عليك اتخاذها للاستعداد لحالة الطوارئ قبل قدوم العاصفة الشمسية:

املأ الأوعية البلاستيكية بالماء وضعها في الثلاجة والفريزر إذا كان هناك مكان.

اترك حوالي بوصة واحدة من المساحة داخل كل واحدة لأن الماء يتمدد عندما يتجمد.

سيساعد هذا الماء المبرد أو المجمد في الحفاظ على برودة الطعام أثناء انقطاع التيار الكهربائي مؤقتًا خلال العاصفة الشمسية.

يمكن حفظ معظم الأدوية التي تتطلب التبريد في ثلاجة مغلقة لعدة ساعات دون مشكلة و إذا لم تكن متأكدا، تحقق مع الطبيب أو الصيدلي.

الأدوية
الأدوية

حافظ على خزان سيارتك ممتلئًا إلى النصف على الأقل لأن محطات الوقود تعتمد على الكهرباء لتشغيل مضخاتها.

إذا كان لديك مرآب، فاكتشف مكان وجود ذراع التحرير اليدوي لجهاز فتح باب الجراج الكهربائي وكيفية تشغيله و يمكن أن تكون أبواب الجراج ثقيلة، لذا اعلم أنك قد تحتاج إلى مساعدة لرفعها.

احتفظ بمفتاح منزلك معك إذا كنت تستخدم المرآب بانتظام كوسيلة أساسية لدخول منزلك، في حالة عدم فتح باب المرآب.
احتفظ ببطاريات إضافية لهاتفك في مكان آمن أو قم بشراء شاحن يعمل بالطاقة الشمسية أو شاحن يدوي.

تعد أجهزة الشحن هذه أدوات طوارئ جيدة للحفاظ على عمل الكمبيوتر المحمول والأجهزة الإلكترونية الصغيرة الأخرى في حالة انقطاع التيار الكهربائي خلال العاصفة الشمسية.

شحن البطاريات
شحن البطاريات

إذا كنت تمتلك سيارة، قم بشراء شاحن هاتف السيارة لأنه يمكنك شحن هاتفك إذا انقطعت الطاقة في منزلك.

إذا كان لديك هاتف أرضي تقليدي (غير واسع النطاق أو VOIP)، فاحتفظ بجهاز استقبال واحد على الأقل غير لاسلكي في منزلك لأنه سيعمل حتى لو انقطعت الطاقة.

إزاي تفوقي بسرعة الصبح.. فيتامينات مهمة للأمهات في المدارس

السبب الحقيقي لوفاة نجل سامي العدل.. مرض شائع يستهين به الجميع

قم بإعداد ورقة الاتصال العائلية ويجب أن يشمل ذلك جهة اتصال واحدة على الأقل خارج المدينة والتي قد تكون أكثر قدرة على الوصول إلى أفراد الأسرة في حالات الطوارئ.

قم بعمل نسخ احتياطية من البيانات والمعلومات الرقمية المهمة، تلقائيًا إن أمكن، أو أسبوعيًا على الأقل.

الغالبية العظمى من العواصف الجيومغناطيسية ذات المستوى 5 (G5) التابعة لـ NOAA لن تسبب أضرارًا كارثية للشبكة الكهربائية. 

في المتوسط، تتأثر الأرض بمثل هذه العواصف حوالي أربع مرات خلال كل دورة شمسية مدتها 11 عامًا، لذلك أثرت العديد من العواصف الكبيرة على الكوكب منذ عاصفة كارينغتون بتأثير أقل بكثير.

العاصفة الشمسية انقطاع الإنترنت انقطاع التيار الكهربائى الوقاية من العاصفة الشمسية كيف تحمي نفسك من العاصفة الشمسية طرق الوقاية من العاصفة الشمسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور خطير.. البنتاجون يعلن وصول قوات أمريكية لـ إسرائيل لتنفيذ عملية عسكرية

بيان فلسطيني عاجل بشأن النزوح من غزة إلى سيناء وفكرة الوطن البديل

600 جنيه| تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

بقرار من الحكومة.. انخفاض سعر السكر رسميا فى هذا الموعد.. تفاصيل

لا تهاون في الأمن القومي..رسائل قوية للرئيس السيسي بعد العدوان على غزة

مصادر رفيعة المستوى: سنتصدى بقوة لمساعي إسرائيل لتوطين أهالي غزة فى سيناء

600 جنيه منحة جديدة.. مفاجأة سارة لهؤلاء

ليست عسكرية أو سياسية.. ضربة جديدة قاصمة لإسرائيل بسبب عملية طوفان الأقصى

موضوعات متعلقة

مجنن فرنسا.. طرق القضاء على حشرة البق

شرب الشاي يوميا يحميك من هذا المرض

أعراض لو ظهرت في الشرج لازم تعمل فحص السرطان بسرعة

بعد إصابته بالسرطان.. هاني الناظر يصحح المفاهيم حول مسببات المرض

عشبة مهملة تحمى من السرطان والأمراض المزمنة

الحوامل ومتعاطو الباراسيتامول أبرزهم.. الممنوعون من تناول الكركدية

تراجع الخصوبة .. خبيرة عالمية تكشف الأسباب

أحمى نفسك من سرطان المخ .. اكتشف أخطر الأسباب

ترشيحاتنا

الهيئة الوطنية للانتخابات: أحد راغبي الترشح للرئاسة طلب استثناءات ومعاملة خاصة

الوضع يزداد سوءا.. بيان عاجل من وزارة الصحة الفلسطينية

الانتخابات الرئاسية٢٠٢٤..بيان عاجل من الهيئة الوطنية فى طلبات الاستثناءات

حنان البلخي تفوز بمنصب المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية

10 لقطات بارزة من مركز زوار القبة الضريحية لمسجد الإمام الشافعي |شاهد

بعد قصف معبر رفح.. شاحنات غذائية مصرية تعود أدراجها كانت في طريقها لغزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أسطوري.. زوجة تامر عاشور تخطف الأنظار من حفل عقد قرانها

تامر عاشور بيفرح.. لقطات من عقد قرانه على المذيعة نانسي نور| صور

في أمس الحالة للدعاء.. تطورات الحالة الصحية لـ هاني الناظر

بعد انباء زواجها من تامر عاشور..20 صورة لنانسي نور تكشف من هى؟

فيديو

زيادة المعاشات والصرف بهذا الموعد |تفاصيل

الأهلي جاهز.. ماذا قال أحمد فتوح لمسئولي الزمالك في اجتماعه الأخير/ فيديوجراف

تفاصيل استشهاد مصريتين جراء الاعتداء الإسرائيلي على غزة

ارتفاع قت.لى إسرائيل إلى ألف شخص .. وغارات تهدم مسجدين بغزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ