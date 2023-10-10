العاصفة الشمسية هتضرب الأرض بكرة.. احم نفسك منها بهذه الخطوات

تعد العاصفة الشمسية من أهم الموضوعات التي شغلت نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية خاصة أنه تم ربطها بانقطاع الإنترنت.

ونفت وكالة ناسا انقطاع الإنترنت بسبب هذه الظاهرة، ومن المتوقع أن تهب العاصفة الشمسية غدا 11 أكتوبر 2023 على أنحاء عديدة من الكرة الأرضية.

ولكن العاصفة الشمسية سيكون لها تأثير كبير على الحالة الصحية والجسدية للأفراد وربما يحدث انقطاع في التيار الكهربي.



وذكر موقع National weather service أهم الخطوات التي يجب عليك اتخاذها للاستعداد لحالة الطوارئ قبل قدوم العاصفة الشمسية:

املأ الأوعية البلاستيكية بالماء وضعها في الثلاجة والفريزر إذا كان هناك مكان.

اترك حوالي بوصة واحدة من المساحة داخل كل واحدة لأن الماء يتمدد عندما يتجمد.

سيساعد هذا الماء المبرد أو المجمد في الحفاظ على برودة الطعام أثناء انقطاع التيار الكهربائي مؤقتًا خلال العاصفة الشمسية.

يمكن حفظ معظم الأدوية التي تتطلب التبريد في ثلاجة مغلقة لعدة ساعات دون مشكلة و إذا لم تكن متأكدا، تحقق مع الطبيب أو الصيدلي.

الأدوية

حافظ على خزان سيارتك ممتلئًا إلى النصف على الأقل لأن محطات الوقود تعتمد على الكهرباء لتشغيل مضخاتها.

إذا كان لديك مرآب، فاكتشف مكان وجود ذراع التحرير اليدوي لجهاز فتح باب الجراج الكهربائي وكيفية تشغيله و يمكن أن تكون أبواب الجراج ثقيلة، لذا اعلم أنك قد تحتاج إلى مساعدة لرفعها.

احتفظ بمفتاح منزلك معك إذا كنت تستخدم المرآب بانتظام كوسيلة أساسية لدخول منزلك، في حالة عدم فتح باب المرآب.

احتفظ ببطاريات إضافية لهاتفك في مكان آمن أو قم بشراء شاحن يعمل بالطاقة الشمسية أو شاحن يدوي.

تعد أجهزة الشحن هذه أدوات طوارئ جيدة للحفاظ على عمل الكمبيوتر المحمول والأجهزة الإلكترونية الصغيرة الأخرى في حالة انقطاع التيار الكهربائي خلال العاصفة الشمسية.

شحن البطاريات

إذا كنت تمتلك سيارة، قم بشراء شاحن هاتف السيارة لأنه يمكنك شحن هاتفك إذا انقطعت الطاقة في منزلك.

إذا كان لديك هاتف أرضي تقليدي (غير واسع النطاق أو VOIP)، فاحتفظ بجهاز استقبال واحد على الأقل غير لاسلكي في منزلك لأنه سيعمل حتى لو انقطعت الطاقة.

قم بإعداد ورقة الاتصال العائلية ويجب أن يشمل ذلك جهة اتصال واحدة على الأقل خارج المدينة والتي قد تكون أكثر قدرة على الوصول إلى أفراد الأسرة في حالات الطوارئ.

قم بعمل نسخ احتياطية من البيانات والمعلومات الرقمية المهمة، تلقائيًا إن أمكن، أو أسبوعيًا على الأقل.

الغالبية العظمى من العواصف الجيومغناطيسية ذات المستوى 5 (G5) التابعة لـ NOAA لن تسبب أضرارًا كارثية للشبكة الكهربائية.

في المتوسط، تتأثر الأرض بمثل هذه العواصف حوالي أربع مرات خلال كل دورة شمسية مدتها 11 عامًا، لذلك أثرت العديد من العواصف الكبيرة على الكوكب منذ عاصفة كارينغتون بتأثير أقل بكثير.