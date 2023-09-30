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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

السبب الحقيقي لوفاة نجل سامي العدل.. مرض شائع يستهين به الجميع

نجل سامي العدل
نجل سامي العدل

توفي أحمد نجل سامي العدل الفنان الكبير، صباح اليوم السبت 30 سبتمبر، وهو في ريعان شبابه ليلحق بوالده الراحل، مما أثار حزن الجميع. 

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وعن سبب وفاة أحمد نجل سامي العدل فقد كشفت شقيقاته في تصريحات لصحف عديدة أنه كان من تداعيات إصابته السابقة ب فيروس كورونا.

فقد أصيب نجل سامي العدل بمضاعفات خطيرة في القلب بعد إصابته ب فيروس كورونا، وكان من المقرر أن يجري عملية جراحية صباح اليوم.

ولكن نجل سامي العدل توفي فجأة قبل الذهاب للمستشفى لإجراء جراحة القلب التى كان مقرر إجراؤها وسط حزن كبير في الوسط الفني.

نجل سامي العدل
نجل سامي العدل

وفي السنوات الأخيرة تعامل الكثير من الأشخاص مع فيروس كورونا بشكل أقل حرصا، اعتقادا منهم أنه أصبح أقل خطورة ولكن وفاة نجل سامي العدل تعيد كورونا للصدارة من جديد.

ووفقا لما جاء في موقع "كلافيند كلينك "نعرض لكم فيما يلي تفاصيل تأثير كورونا على القلب وهى الحالة الصحية التى أدت لوفاة نجل سامي العدل.

مشاكل كورونا في القلب


يمكن أن يؤثر كورونا على قلبك بعدة طرق ومن النادر جدًا أن يصيب الفيروس المسبب لمرض كورونا عضلة القلب بشكل مباشر وعادة يسبب مشاكل في جميع أنحاء الجسم تؤدي إلى تلف القلب.

يمكن أن يؤدي فيروس كورونا إلى مشاكل في القلب بين الأشخاص الذين لم يعانون من مشاكل في القلب من قبل، ولكن إذا كنت تعاني من أمراض القلب والأوعية الدموية ، فإنك تواجه أكبر خطر للإصابة بمشاكل القلب.

متى تحدث مضاعفات كورونا الخطيرة على القلب

إذا كان لديك عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب، مثل ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري أو السمنة أو ارتفاع نسبة الكوليسترول، فإنك تواجه خطرًا أكبر للإصابة بمضاعفات خطيرة و يمكن أن يؤثر كورونا 
على قلبك أثناء مرضك وبعد مغادرة الفيروس لجسمك.

أضرار كورونا على نظام القلب والأوعية الدموية 

يمكن أن تظهر بعض مشاكل القلب أثناء إصابتك بكورونا أو دخولك المستشفى.

تسمى مشاكل القلب هذه "إصابة عضلة القلب" و إصابة عضلة القلب تعني أن الخلايا الموجودة في عضلة القلب قد ماتت وفي بعض الأحيان، لا يعاني الأشخاص المصابون بإصابة عضلة القلب من أي أعراض لأمراض القلب.

وبدلاً من ذلك، يتم تشخيصهم من خلال اختبارات الدم أو تصوير القلب وقد يعاني البعض الآخر من أعراض مثل ألم في الصدر أو ضيق في التنفس (ضيق التنفس) .

لا يزال الباحثون يتعرفون على عدد الأشخاص المصابين بـCOVID-19 الذين يعانون من إصابة عضلة القلب.

تتراوح التقديرات من 7% إلى 40%. تعد إصابة عضلة القلب أكثر شيوعًا بين الأشخاص الذين يحتاجون إلى الرعاية في وحدة العناية المركزة و إذا كان لديك تلف في القلب، فإنك تواجه خطرًا أكبر لحدوث مضاعفات بينما يحاول جسمك محاربة الفيروس.

يؤدي الالتهاب الناتج عن فيروس كورونا (COVID-19) إلى تلف القلب
تشير الأبحاث المبكرة إلى أن الالتهاب يؤدي إلى تلف القلب بسبب كورونا وعندما تصاب بالعدوى لأول مرة، يقوم جسمك بتنشيط جهاز المناعة لديك  وهذا يؤدي إلى إنتاج الخلايا الالتهابية والسيتوكينات.

السيتوكينات هي بروتينات صغيرة تعمل على تنشيط الاستجابة المناعية لديك و عملية الالتهاب هذه ضرورية ومفيدة لجسمك.

لكن كورونا يسبب الكثير من الالتهابات لدى بعض الأشخاص.

تسمى هذه الحالة متلازمة إطلاق السيتوكين (أو "عاصفة السيتوكين") وغالبًا ما يحدث ذلك في حالات كوفيد-19 الشديدة و يمكن أن يؤدي الالتهاب المفرط إلى الإضرار بنظام القلب والأوعية الدموية بعدة طرق مختلفة، بما في ذلك:

عدم انتظام ضربات القلب . يمكن أن يقطع الالتهاب الإشارات الكهربائية لقلبك ونتيجة لذلك، يمكن أن يفقد قلبك إيقاعه الطبيعي إذا كنت تعاني بالفعل من عدم انتظام ضربات القلب، فإن عاصفة السيتوكين يمكن أن تجعل الأمر أسوأ.


جلطات الدم  ويمكن أن تلتهب بطانة الأوعية الدموية (البطانة). عندما يحدث هذا، فإنك تواجه خطرًا أكبر للإصابة بجلطات دموية أو نوبة قلبية أو سكتة دماغية.


التهاب عضلة القلب وهذا هو التهاب في عضلة القلب و يواجه الأشخاص المصابون بكوفيد-19 خطرًا أكبر للإصابة بالتهاب عضلة القلب مقارنة بأولئك غير المرضى.
يمكن أن يسبب التهاب التامور ، وهو التهاب الغشاء المحيط بقلبك، ألمًا في الصدر وتراكم السوائل حول قلبك.


قصور القلب، وهي حالة يمكن أن تتراكم فيها السوائل الزائدة والتورم (الوذمة) في جسمك.

يواجه الأشخاص المصابون بأمراض القلب والأوعية الدموية أو عوامل الخطر مخاطر أكبر للإصابة بأضرار القلب.
يعاني العديد من الأشخاص الذين دخلوا المستشفى بسبب كوفيد-19 من مشاكل أساسية في القلب والأشخاص المصابون بأمراض القلب والأوعية الدموية هم أكثر عرضة للإصابة بعاصفة السيتوكين.

إذا كان لديك أي من الحالات التالية، فأنت تواجه خطرًا أكبر للإصابة بمضاعفات كورونا

فشل القلب .
مرض الشريان التاجي .
مرض السكري .
الوزن الزائد/ السمنة .
تاريخ السكتة الدماغية .
ارتفاع ضغط الدم (ارتفاع ضغط الدم) .
مرض الخلايا المنجلية .
الثلاسيميا .

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