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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابن الفنان سامي العدل

وفاة ابن الفنان سامي
وفاة ابن الفنان سامي العدل

كتبت رشا سامي العدل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي  فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله المغفور له بإذن الله أخويا وروحي احمد سامي العدل برجاء الدعاء له".

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تابعت: "اللهم اغفر له وارحمه وادخله الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب واجعل قبره روضة من رياض الجنة". 

علق جمال شعبان على وفاة أحمد سامي العدل قائلا:"إنا لله وإنا إليه  راجعون ..الموت المفاجئ…موت الغفلة …موت البغتة…التوقف القلبي المفاجيء ظاهرة العصرومن علامات آخر الزمان رحم الله  الفقيد."
 

تابع جمال شعبان:"يا ريت نهتم بقلوبنا شوية…فتش عن القلب…قبل ألا يفاجئك  القلب."

 

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