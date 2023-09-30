جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابن الفنان سامي العدل

كتبت رشا سامي العدل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله المغفور له بإذن الله أخويا وروحي احمد سامي العدل برجاء الدعاء له".

تابعت: "اللهم اغفر له وارحمه وادخله الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب واجعل قبره روضة من رياض الجنة".

علق جمال شعبان على وفاة أحمد سامي العدل قائلا:"إنا لله وإنا إليه راجعون ..الموت المفاجئ…موت الغفلة …موت البغتة…التوقف القلبي المفاجيء ظاهرة العصرومن علامات آخر الزمان رحم الله الفقيد."



تابع جمال شعبان:"يا ريت نهتم بقلوبنا شوية…فتش عن القلب…قبل ألا يفاجئك القلب."