ماذا يحدث لجسمك عند تناول عين الجمل كل يوم؟

يتمتع عين الجمل بالعديد من الفوائد الصحية وهو صالح للاستهلاك اليومي، إن تناول عين الجمل كل يوم لا يشكل أي ضرر يذكر إلا إذا كنت تعاني من حساسية تجاه الطعام أو عدم تحمله أو حساسية، إذا لم يكن الأمر كذلك، فإن إضافة عين الجمل إلى نظامك الغذائي اليومي يمكن أن يكون مفيدًا جدًا، خاصة إذا اخترته كبديل للأطعمة الأخرى الأقل كثافة في العناصر الغذائية في نظامك الغذائي.

كم حبة عين جمل يجب أن تأكل في اليوم؟​

إن تناول حفنة من الجوز يومياً يمكن أن يساعدك على تحقيق الفوائد العديدة لهذا الجوز، يمكنك أيضًا نقعها طوال الليل مع مكسرات أخرى مثل اللوز، ثم تفطر في الصباح مع هذه المكسرات الصحية، فيما يلي بعض الفوائد الصحية المرتبطة بالاستهلاك المنتظم لـ عين الجمل:

-​يدعم صحة القلب

الجوز حاصل على شهادة فحص القلب من قبل جمعية القلب الأمريكية، مما يعني أنه يلبي معايير المنظمة لكونه "غذاء صحي للقلب"، فهي منخفضة في الصوديوم والدهون المشبعة والدهون المتحولة وتحتوي على 10% على الأقل من القيمة اليومية للفيتامينات A وC أو الحديد أو الكالسيوم أو البروتين أو الألياف الغذائية. إذن، هل أنت مستعد للحفاظ على الجوز في متناول يديك؟

نظرًا لأن الجوز صحي للقلب، فإنه يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على لوحة الدهون لديك، مما يعني أنه غالبًا ما يقلل من "الكوليسترول السيئ"، مثل الكوليسترول الضار في الجسم، وجدت دراسة نشرت عام 2021 في مجلة Circulation أن كبار السن الذين تناولوا حوالي حصتين من الجوز في اليوم لمدة عامين خفضوا مستويات الكوليسترول الضار LDL لديهم.

-يساعد على تحسين الذاكرة والصحة المعرفية

أظهرت الأبحاث التي أجريت على الحيوانات والبشر، والتي وردت في دراسة عام 2020 نُشرت في مجلة Nutrients، أن تناول الجوز له آثار إيجابية على الذاكرة وكذلك عمل الدماغ، قد يساعد تناول الجوز يوميًا على تقليل الالتهاب والحفاظ على الجذور الحرة، والتي يمكن أن تلحق الضرر بالخلايا وقد تؤدي إلى مرض الزهايمر والخرف بمرور الوقت.

-​قد يقلل من التوتر​

هل تريد أن تشعر بمزيد من الهدوء؟ أكل الجوز، كشفت دراسة أجريت عام 2022 في مجلة Nutrients أن تناول حوالي حصتين من الجوز يوميًا لمدة 16 أسبوعًا أدى إلى تحسين مستويات التوتر والاكتئاب المبلغ عنها ذاتيًا. علاوة على ذلك، فإن استهلاك الجوز في هذه الدراسة ساعد أيضًا في الحصول على فترة أطول من النوم وتحسين الصحة العقلية العامة للأشخاص، عين الجمل مفيد لصحتك العقلية لأنه غني بالمركبات الداعمة للأعصاب بما في ذلك الميلاتونين والفولات وفيتامين E والبوليفينول.

-يحسن صحة الأمعاء

وجدت مراجعة نشرت عام 2023 في مجلة مضادات الأكسدة أن الجوز لديه القدرة على العمل بمثابة البريبايوتك الذي يمكن أن يحسن صحة الأمعاء، إنهم يفعلون ذلك من خلال العمل كمصدر "غذاء" للميكروبات المفيدة في الجهاز الهضمي لديك.

المصدر: timesofindia