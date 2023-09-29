سعر صادم.. تكلفة فستان نانسي عجرم تثير الجدل| شاهد

حرصت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة خلال إحيائها إحدى الحفلات الغنائية في القاهرة.

تألقت نانسي عجرم في أحدث ظهور لها بإطلالة كلاسيك، مرتدية فستان قصير للغاية يصل أعلى الركبة وذا أكمام طويلة واتسم التصميم باللون البيج اللامع.

قد حمل فستان نانسي عجرم توقيع Self - Portrait، ويصل سعره إلى 420 جنيه سترليني أي ما يتخطى 15 ألف جنيه مصري، وأكملت إطلالتها ببعض المجوهرات الألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت نانسي عجرم على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

نانسي عجرم

نانسي عجرم