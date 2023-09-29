سعر فستان دنيا سمير غانم في مهرجان الفضائيات يثير ضجة| لن تتوقع

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة له خلال مشاركتها في حفل مهرجان الفضائيات العربية.

ظهرت دنيا سمير غانم في الحفل بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون الأبيض المزين بالتطريزات ذات اللون الذهبي.

قد حمل فستان دنيا سمير غانم توقيع Edward Arsouni،وبلغ سعر التصميم 3645 دولار أي ما يعادل 113 ألف جنيه مصري، مما أثار الدهشة بين متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت دنيا سمير غانم على خصلات شعرها البني الإنسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة للغاية.

دنيا سمير غانم

دنيا سمير غانم

دنيا سمير غانم